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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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سد النهضة

إثيوبيا تسعى للهيمنة.. أماني الطويل: الولايات المتحدة قادرة على حل أزمة سد النهضة

سد النهضة
سد النهضة

قالت الدكتورة أماني الطويل، مدير البرنامج الإفريقي بمركز الأهرام للدراسات، إن التصرفات التى تقوم بها إثيوبيا بشأن سد النهضة، ليست بالجديدة، موضحة أن إثيوبيا تسعى للهيمنة، تسببت فى أضرار بعدد كبير من الدول الأفريقية.


وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " الحقيقة" المذاع على قناة اكسترا نيوز، تقديم الإعلامية آية عبد الرحمن، أن جلسة مجلس الأمن يوم الخميس من الممكن ان يكون لها دور لكى تعود إثيوبيا عما تفعله.


ولفتت إلى أن الولايات المتحدة لديها القدرة فى أن توقف إثيوبيا، و الجميع ينتظر يوم الخميس ومتابعة جلسة مجلس الأمن.
 

 

أماني الطويل: إثيوبيا تسعى لتسعير المياه وجعلها سلعة قابلة للبيع والشراء

وتابعت :  إثيوبيا تسعى لتسعير المياه وجعلها سلعة قابلة للبيع والشراء بالمخالفة للقانون الدولي، موضحة ان هناك أطرافا إقليمية تدعم إثيوبيا للتأثير على مصر في مورد الحياة بالنسبة لها،  أن إثيوبيا تخشى من توقيع اتفاق قانوني ملزم؛ لكونه يلزمها بشكل أساسي في تصرفاتها إزاء نهر النيل، وترى أن هذا التعنت يجعل إرادتها حرة في التصرف بمياه النيل ويدعم مكانتها الإقليمية والدولية ويدعم قدرتها في التأثير على دول القرن الإفريقي من ناحية ودول حوض النيل من ناحية أخرى، لافتة إلى أن المشروع الإثيوبي يهدف للهيمنة.

 

وأشارت أماني الطويل، إلى أن نهر النيل يُنظر إليه على أنه مورد قابل للاستغلال بغض النظر عن الحقوق، وهناك ذهنية غربية معادية لمصر بسبب استفادتها من مياه النيل، وذهنية إثيوبيا معادية لمصر لعدم استفادتها من مياه النيل، وهناك نزوع إثيوبي لاستغلال المياه والنيل استغلالا سياسيًا.

 

وأكدت أماني الطويل أن مجلس الأمن لديه الكثير ليقوم به، معلنة إدانتها التامة لموقف ممثل فرنسا بمجلس الأمن من جلسة أزمة السد الإثيوبي، وعلى منظمات المجتمع الدولي أن تتحرك إزاء تصريحه المعيب ورفض التوجهات الدولية بتجاهل الأزمة المترتبة على السد الإثيوبي.

وأوضحت أماني الطويل أن دور المجتمع الدولي داخل وخارج مجلس الأمن الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، والحفاظ على مقدرات الحياة لـ 150 مليون نسمة في مصر والسودان وهذه مسئولية دولية التنصل منها بمثابة العار.

 

الأهرام اثيوبيا الدول الافريقية سد النهضة مجلس الأمن

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