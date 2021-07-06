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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

بعد نجاح رواية بردية العشق والخوف

أحمد صبحي يحتفل بصدور روايته الثانية إيجو في ساقية الصاوي.. الجمعة

الكاتب أحمد صبحي
الكاتب أحمد صبحي

يستعد الكاتب أحمد صبحي، للإقامة حفل توقيع روايته الثانية والتي تحمل أسم"إيجو"، والتي صدرت حديثا عن دار شهرزاد للنشر والتوزيع،  وذلك يوم الجمعة المقبلة بقاعة الكلمة بساقية الصاوي.

يأتى ذلك بعد النجاح الكبير لروايته الأولى العام الماضي، التي جاءت بعنوان "بردية العشق والخوف" واستوحاها من بردية فرعونية تم اكتشافها في العصر الحديث، والتي عالجها المؤلف برؤية معاصرة، ليوضح هل هناك رابط بين العشق والخوف، وهل سيكون مصير طرفى قصة العشق نفس مصير الملكة وحبيبها بالعصر القديم؟.

وأعرب صبحي عن سعادته الكبيرة بطرح روايته الثانية "إيجو" يوم 9 يوليو المقبل في قاعة الكلمة بساقية الصاوي، قائلا :" إنه من المقرر طرحها في معرض الكتاب الدولي في دورته الـ 52.

يشار إلي أن رواية "إيجو" العمل الروائى الثاني، للكاتب والسيناريست أحمد صبحي، وتدور أحداثة حول مرض نفسي ونظر الإنسان إلية نفسية وما بدخلها.

وعلى جانب أخر، يواصل صبحي كتابة الحلقه الأخيرة من مسلسله الجديدة الذي يحمل أسم " السيدة زينب"، بطولة النجمة سوسن بدر، و محمود عبد المغني وإخراج محمد النقلي، الذي يعكف خلال الفترة الحالية على ترشيح باقي كاست العمل المقرر انطلاق تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة .

مسلسل "السيدة زينب"، بطولة سوسن بدر، محمود عبدالمغنى، حسام داغر، وجارى التعاقد مع باقى أبطال العمل، وتأليف أحمد صبحى، وإخراج محمد النقلى، وتدور أحداث العمل عن السيدة زينب، ويتناول أبطال، العمل قصصاً فى تلك المنطقة فى إطار اجتماعى.

وكان آخر تعاون بين المؤلف أحمد صبحي والفنانة سوسن بدر بمسلسل "البيت الكبير" بأجزاءه المختلفة، والمسلسل بطولة مجدي كامل، دنيا المصري، طارق صبري، لوسي، إيمان أيوب، وسناء يوسف، تدور قصته حول عائلة كبيرة من الصعيد، مكونة من شقيقين وزوجتيهما وأبنائهما، يدخلون في صراع على الإرث لتتوالى الأحداث في إطار درامي مشوق.

يذكر أن الكاتب والسيناريست أحمد صبحي، كتب مجموعة من المسلسلات المصرية من بينها "البيت الكبير، والسبع وصايا، والمطلقات، تماسيح النيل، ورق التوت، فتيات صغيرات، ومسلسل الرسوم المتحركة فطوطة وتيتا مظبوطة"، كما شارك في كتابة سيناريو مسلسل الزوجة الثانية.

الكاتب أحمد صبحي أسم إيجو دار شهرزاد للنشر والتوزيع بساقية الصاوي بردية العشق والخوف

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