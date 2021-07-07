مصري خمسيني يجتاز أطول رحلة تجديف نيلية من أسوان لـ رأس البر

كشف حاتم قنديل بطل مصري يبلغ من العمر خمسين عاما، تفاصيل إنهاء أطول رحلة تجديف بنهر النيل من أسوان إلى رأس البر بحوالي 1250 كيلو متر بقارب تجديف صغير .



وقال حاتم قنديل في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي "المذاع على قناة " دي إم سي"، :" الرحلة من أسوان إلى رأس البر حوالي 1230 كيلو متر ".

وأضاف حاتم قنديل:" لم يقم أحد بقطع هذه المسافة بمركب تجديف فردي في التاريخ الحديث المعروف ".

وتابع حاتم قنديل:" كنت أقوم بـ التجديف لمسافة 50 كيلو متر في اليوم واستمرت رحلة التجديف لحوالي 35 يوما في نهر النيل وعدد ايام التجديف 26 يوم".

واكمل حاتم قنديل:" لا يوجد رقم قياسي بالتجديف لهذه المسافة بقارب صغير في موسوعة جينيس للأرقام القياسية"، مضيفا:" اتحاد التجديف في مصر والاتحاد الدولي للتجديف لديهم ملف بتفاصيل هذه الرحلة مما يسهل من عملية تسجيل رحلة التجديف في موسوعة جينيس للأرقام القياسية ".

ولفت حاتم قنديل:" وزير الشباب والرياضة تواصل مع في الفترة الماضية للتعرف على الخطوات المقبلة في ملف التجديف في مصر وكان هناك تواصل مع وزيرة البيئة من أجل المشاركة في مبادرة اتحضر للاخضر والحفاظ على مياه نهر النيل".

أرقام قياسية مصرية في موسوعة جينيس

كشف الكابتن أحمد بهجت مدرب السباحة بالنادي الأهلي والمصنف رقم 8 على مستوى العالم في رياضة السباحة، تفاصيل الدخول لـ موسوعة جينيس للأرقام القياسية في السباحة.

وقال الكابتن أحمد بهجت، في تصريحات تليفزيونية سابقة، إن هذا الأمر تم بمشاركة 100 سباح في تحطيم الرقم القياسي المسجل في موسوعة جينيس باسم انجلترا لسباق 50 متر سباحة، مضيفا :" فكرتنا بها جزء من التفكير الجماعي في البداية".

ووجه الكابتن أحمد بهجت مدرب السباحة بالنادي الأهلي والمصنف رقم 8 على مستوى العالم في رياضة السباحة، كلمة للشباب، قائلا :"النجاح يأتي من فكرة وخليك وراء فكرتك وربنا يوفقك واشتغل على نفسك ومن خلال الفكرة الصغيرة تكبر وتحقق حلم ونجاح كبير".

وتابع الكابتن أحمد بهجت مدرب السباحة بالنادي الأهلي والمصنف رقم 8 على مستوى العالم في رياضة السباحة، أنه بدأ في إعداد فكرة مع مجموعة من السباحين للتعبير عن مدى تطوير السباحة، وبدأ مجموعة سباحين الانضمام للمنظومة والتمهيد لدخول موسوعة جينيس.

وأكمل الكابتن أحمد بهجت مدرب السباحة بالنادي الأهلي والمصنف رقم 8 على مستوى العالم في رياضة السباحة، أنه ومجموعة من السباحين بلغ عددهم 100 سباح وسباحة، بدأوا التواصل مع موسوعة جينيس لتحطيم الرقم العالمي المسجل من قبل إنجلترا في 2019.