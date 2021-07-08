استشاري نفسي يكشف أهمية الاعتذار وشكر الآخرين

أهمية الاعتذار وشكر الآخرين

قال الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي ، إن ثقافة الاعتذار ينم على الشخصية، و في الحياة الواقعية لا يعتذر إلا الشخصية الناضجة.

و أضاف "جمال فرويز " خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على قناة " تن" أن القدرة على الإعتذار عند حدوث الخطأ ليس متوفر عند كل الشخصيات، مثل الشخصية التي تشكك في كل شيء من المستحيل أنها تعتذر و طول الوقت ترى نفسها صحيحة مهما حدث منها، او مهما حدث من الأخرين معها، او حدث منها هى تجاه الأخرين من المستحيل انها تبادر بالاعتذار.

كشف استشاري الطب ، أن الإعتذار دليل على النضج، مضيفاً أن الاعتذار عن الأخطاء والرضا هو دليل على السلام النفسي وأهمية شكر الآخرين

وفي سياق اخر قال الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، إن المتلازمة تعني شعور الانسان بعدم تحقيق ذاته وطموحاته التي يسعى إليها، بالإضافة إلى انشغال الذهن وكثرة التفكير في كل ما يمر به، معقباً: " 24 ساعة اللاشعور بتاعه ودماغه شغالة".

وأضاف "جمال فرويز، أن أعراض المتلازمة تشبه تماماً الأعراض الجُسمانية الناتجة عن التوتر النفسي.

وتابع استشاري الطب النفسي، أن من ضمن هذه الأعراض: ارتفاع الضغط، ارتفاع السكر، ظهور العديد من الأمراض الجلدية، بالإضافة إلى التعب الجُسماني المستمر، والصداع الشديد المستمر، وآلام في الرجل والعمود الفقري، مشيراً إلى أن يجب حينها الذهاب إلى الدكتور وتلقي العلاج المناسب.

وأشار جمال فرويز إلى أن من لا يلتزم بهذا العلاج فإنه سيتعرض إلى قرحة في المعدة، وارتفاع ضربات القلب، بالإضافة إلى ارتفاع الضغط والسكر.

وأوضح الفرق بين مصاب متلازمة البط، وبين مريض الاكتئاب، حيث إن مريض الاكتئاب يعاني من اضطرابات في النوم والطعام، واضطرابات سلوكية، بالإضافة إلى أن لا يوجد رغبة لأي شيء، بينما مصاب متلازمة البط يعاني من اضطرابات جسمانية، أي اضطرابات في النوم والطعام فقط، أو اضطرابات سلوكية.