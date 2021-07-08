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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

طلب إحاطة بشأن ضرورة إنشاء مجمع مدارس تجريبية بقطعة أرض "أملاك دولة"

النائب إبراهيم نظير،
النائب إبراهيم نظير، عضو مجلس النواب

تقدم النائب إبراهيم نظير عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير التنمية المحلية بشأن ضرورة إنشاء مجمع مدارس تجريبية بقطعة أرض " أملاك دولة".

وأوضح" نظير" فى طلب الإحاطة الذي تقدم به أن إنشاء هذا المجمع من شأنه أن يسهم فى القضاء على إرتفاع الكثافة الطلابية فى الفصول ، وكذلك لإقامة منشآت خدمية أخرى لخدمة الأهالى، نظرا لانه لا يوجد بالمدينة قطعة أرض تابعة لأملاك الدولة غير هذه القطعة، والتى تقع داخل الحيز العمرانى ومحاطة بالمباني السكنية من جميع الجهات، وتابعة للإرشاد الزراعى وغير مستغلة.

 

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وأشار عضو مجلس النواب إلى و أنه سبق وأن تقدم بإقتراح خلال الفصل التشريعى السابق وتمت الموافقة عليه ولم تتخذ أية إجراءات فعلية بشأن ما انتهت إليه اللجنة من توصيات، ونظرًا لكثرة الشكاوى الواردة من المواطنين لتكدس الطلاب في الفصول بمختلف المدارس الموجودة بالمركز، وحاجة أهالي الدائرة الماسة إلى بناء مدارس جديدة، وإقانة منشآت خدمية أخرى أعاد التقدم بطلب إحاطة وطلب إحالته إلى لجنة الإدارة المحلية تمهيدا لمناقشته.

 

طلب إحاطة برلماني

 

 

مجلس النواب حنفى جبالى وزير التنمية المحلية مجمع مدارس تجريبية أملاك دولة

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