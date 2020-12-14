وزير التربية والتعليم يكشف عن مفاجأة سيتم تطبيقها غدا علي المدارس ..فيديو

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، إن هناك ضوابط صارمة وواضحة يجب علي المدارس الالتزام بها مؤكدا علي ان المدرسة ليس لها الحق منفردة ان تعطي قرارات الي الطلاب من اجل البقاء في المنازل .





وأضاف طارق شوقي خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحكاية المذاع علي قناه ام بي سي مصر ، أن أي مدرسة تقوم بأخذ قرار مثل هذا يتم تبليغ وزارة التربية والتعليم به مؤكدا علي ان وزارة الصحة أصدرت تعليمات بكيفية غلق فصل في مدرسة او غلق عدد من الفصول او غلق المدرسة بالكامل وهذا بناء علي القرارات التي أصدرتها وزارة الصحة المصرية .





، أن ارقام الإصابات التي لدينا لا تستدعي لأي غلق واي قرار يتعلق بالإصابة ستتخذة الوزارة دون الرجوع او انتظار احد وهناك العديد من المدارس يسيئون استخدام حالات فيروس كورونا . وأوضح طارق شوقي الإصاباتلأيوايبالإصابة





وتابع طارق شوقي ، أن غدا صباحا سيتم ارسال كتاب دوري شديد اللهجة الي المدارس بسبب فرض PCR علي الطلاب اجباري وهذا لم نفرضة ولا نريد ان نتحدث علي الاغلاق .





واستكمل طارق شوقي ، أن هناك 200 شخص يعملون 24 ساعة لاستقبال شكاوي الطلاب ولم تصل الي اسماء مدارس سواء خاصة او حكومية قامت بالغلق بسبب حالات فيروس كورونا .



