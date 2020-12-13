وزير التعليم: 340 مليون مشاهدة للمنصات الإلكترونية منذ جائحة كورونا

قال الدكتور طارق شوقي ، وزير التربية والتعليم، إن الإقبال على القنوات التعليمية والمنصات الإلكترونية في ظل جائحة كورونا غير عادي.





وأضاف "شوقي"، خلال لقائه ببرنامج "بالورقة والقلم" الذي يعرض عبر فضائية "TEN"، مع الإعلامي نشأت الديهي، اليوم الأحد، أنه خلال الأسبوع الماضي حققت منصة ثانوي فقط مليون وربع مشاهدة و845 ألف مستخدم خلال أسبوع واحد، لافتا إلى أن هذا الرقم يزيد يوميا، وبلغ عدد المشاهدات منذ فبراير الماضي 340 مليون مشاهدة.





وأشار وزير التعليم إلى أنه حدث تغيير عميق في طريقة تلقي الطلاب المعلومات، مضيفا أن الرؤية الإلكترونية كانت عند الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ 2014.



