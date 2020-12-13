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بعد التشكيك في إصابات كورونا.. الصحة تفتح النار على منظمة الصحة العالمية

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 09:07 م
صدى البلد
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عادل نصار
ردت الدكتورة نهى عاصم مستشار وزيرة الصحة لشئون الأبحاث الاكلينيكية، بقوة على تصريحات منظمة الصحة العالمية، على تشكيك منظمة الصحة العالمية في احصائيات مصر بشأن إصابات فيروس كورونا والوفيات بمصر.

وقالت عاصم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، إن مصر تعلن الارقام بمنتهى المصداقية ونقوم بعمل بحث حقيقي وقوي عن الإصابات بكورونا، متابعة: نقوم بعمل مسحات كورونا لكل المشكوك في إصابتهم بالفيروس المستجد.

وأضافت مستشار وزيرة الصحة لشئون الأبحاث الاكلينيكية، أن المقارنات في المطلق أمر غير لطيف، ومعظم حالات كورونا ليس لديهم أعراض و مصر فيها شباب كثيرين، مستدركة أن التشكيك فكرة غريبة جدا والحالات المعلنة هى الحالات اللي حللت والأرقام المعلنة صحيحة.

وتابعت الدكتورة نهى عاصم مستشار وزيرة الصحة لشئون الابحاث الاكلينيكية، أنه :"لو هناك تغير حصل في إعداد الوفيات يبقى مفيهاش كلام".
 

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