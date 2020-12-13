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شوقي: عشرات الدول الإفريقية والعربية طلبت الحصول على نظامنا التعليمي

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 10:33 م
صدى البلد
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عادل نصار
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنه تم وضع مناهج 5 سنوات دراسية طبقا لنظام التعليم الجديد تبدا من "KJ1" وحتي الصف الخامس الابتدائي.

وأضاف شوقي خلال لقائه ببرنامج"بالورقة والقلم" الذي يعرض عبر فضائية "TEN"، مع الإعلامي نشأت الديهي، اليوم الاحد، أن الكتب الخاصة بالصف الرابع الابتدائي العام المقبل قيمة جدا و ستحدث طفرة في تلقي المعلومة وتم وضعها بشكل جديد لم يعهده من قبل، لافتا إلى أن سيتم البدء بالصفوف الرابع والخامس والسادس كمرحلة أولي طبقا للنظام الجديد.
وأكمل وزير التربية والتعليم، أنه يوجد لدينا عشرات الطلبات من دول إفريقية وعربية لاستخدام نظام التعليم المصري.

وأشار الدكتور طارق شوقي وزير التعليم، إلى أن تقدمنا في التصنيف العالمي سيساعدنا على مزيد من الارتقاء وتطوير العملية التعليمية بمصر.

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