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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تداول 16 سفينة حاويات وبضائع العامة بميناء دمياط

ميناء
ميناء

أعلنت هيئة ميناء دمياط عن تداول 16 سفينة حاويات وبضائع عامة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما بلغت حركة تداول الشاحنات 4 آلاف و229 شاحنة، وعدد الحاويات الواردة 40 حاوية مكافئة وحاويات الترانزيت 1109 حاويات مكافئة.


وأوضح المركز الإعلامي للهيئة، في بيان له اليوم “الأربعاء”، أنه غادر الميناء 3 قطارات بعد تفريغ 80 حاوية 20 قدما، و25 حاوية 40 قدما قادمين من الإسكندرية وحلوان والسخنة، ليصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 3068 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 10 آلاف و789 طنا.


وأشار إلى أن حركة الصادر لميناء دمياط  من البضائع العامة بلغت 19 ألفا و176 طنا وشملت 8.2 ألف طن فوسفات، و10 آلاف و46 طن يوريا، و880 طن مولاس، و50 طن رمل، كما بلغت الواردات من البضائع العامة 19 ألفا و548 طنا تضمنت 1554 طن ذرة، و14 ألفا و345 طن خردة و3 آلاف و649 طن حديد صاج.


ولفت إلى أن إجمالي حركة الصادر لميناء دمياط  من الحاويات بلغت 621 حاوية مكافئة تحتوي على خضراوات، وحاصلات زراعية، وفواكه، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات، والأردن وأمريكا وإيطاليا وسنغافورة وسريلانكا وأسبانيا وألمانيا وكرواتيا.

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