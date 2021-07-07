إلى الأشواط الإضافية .. التعادل الإيجابي يسيطر على لقاء إنجلترا والدنمارك

سيطر التعادل الإيجابي على مجريات على الوقت الأساسي لمباراة إنجلترا والدنمارك في نصف نهائي بطولة يورو 2020 على ملعب ويمبلي في لندن.

بدأ منتخب إنجلترا المباراة بضغط هجومي وسط تراجع دفاعي للدنمارك في محاولة لتهدئة أصحاب الأرض وصخب جماهيرهم في ملعب ويمبلي.

وجاءت الدقيقة 30 لتكتب احتفالات الدنمارك بهدف رائع للاعب دامسجارد بعدما سدد كرة رائعة مرت فوق الحائط البشري لتعانق الشباك.

وحاول رحيم سترلينج محاكاة هدف الدنمارك في الدقيقة 35 من ركلة ثابتة مماثلة لكن كرة اللاعب الإنجليزي ارتطمت بالحائط البشري وضلت الطريق.

وتعادلت إنجلترا في الدقيقة 39 بهدف ذاتي عن طريق سيمون كايير الذي حول عرضية أرضية أمام مرماه عن طريق الخطأ إلى شباك فريقه.

تشكيل المنتخب الإنجليزي:

حراسة المرمى: بيكفورد

خط الدفاع: شو، ماجواير، ستونز، ووكر

ثنائي الوسط الدفاعي: فيليبس، رايس

ثلاثي الهجوم: سترلينج، ماونت، ساكا

وفاجأ المنتخب الدنماركي الجميع بوصوله للمربع الذهبي، لأول مرة منذ عام 1992، الذي شهد آنذاك تتويجه بلقبه الوحيد في أمم أوروبا.



وصول الدنمارك لهذه المرحلة لم يكن يتصوره كثيرون بعد البداية المخيبة للفريق بخسارته في أول جولتين بمرحلة المجموعات أمام فنلندا وبلجيكا.



رغم ذلك، حملت الجولة الختامية الأنباء السعيدة لنجوم الدنمارك بتأهلهم بعد اكتساح روسيا (4-1)، لتخطف وصافة المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط فقط.