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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع فتاة إثر سقوطها من شرفة منزلها في طنطا

مصرع فتاه إثر سقوطها
مصرع فتاه إثر سقوطها من شرفة منزلها اثناء أعمال تنظيف بطنطا

لقيت فتاه في نهاية العقد الثاني من عمرها، مصرعها نتيجة  تعرضها لإصابات خطيرة عقب سقوطها من الطابق الرابع بمنزل عائلتها نتيجة اختلال توازنها أثناء تنظيف المنزل وتم نقل الفتاة في حالة صحية خطرة  بسيارة إسعاف بمستشفى طنطا الجامعي بمحافظة الغربية ولكنها لفظت أنفاسها الأخيرة.

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تلقي  اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية  إخطارا من العميد محمد الدماطي  مأمور مركز طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بسقوط الفتاة" ياسمين. ف. ال" 17  سنة مقيمة بقرية برما بمركز طنطا نتيجة سقوطها من الطابق الرابع بمنزل عائلتها .

كما باشرت  القيادات الأمنيه وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث .

كما تبين  تعرض الفتاة للموت إثر إصابات خطيرة فى أماكن متفرقة من جسدها.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة للتحقيق

مصرع فتاة سقوطها شرفة منزل بطنطا أعمال تنظيف

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