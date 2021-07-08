مصرع فتاة إثر سقوطها من شرفة منزلها في طنطا

لقيت فتاه في نهاية العقد الثاني من عمرها، مصرعها نتيجة تعرضها لإصابات خطيرة عقب سقوطها من الطابق الرابع بمنزل عائلتها نتيجة اختلال توازنها أثناء تنظيف المنزل وتم نقل الفتاة في حالة صحية خطرة بسيارة إسعاف بمستشفى طنطا الجامعي بمحافظة الغربية ولكنها لفظت أنفاسها الأخيرة.

تلقي اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية إخطارا من العميد محمد الدماطي مأمور مركز طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بسقوط الفتاة" ياسمين. ف. ال" 17 سنة مقيمة بقرية برما بمركز طنطا نتيجة سقوطها من الطابق الرابع بمنزل عائلتها .

كما باشرت القيادات الأمنيه وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث .

كما تبين تعرض الفتاة للموت إثر إصابات خطيرة فى أماكن متفرقة من جسدها.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة للتحقيق