أول تعليق من ساوثجيت مدرب إنجلترا عقب التأهل إلى نهائي يورو 2020

علق جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا بتصريحات على تأهل منتخب بلاده إلى نهائي بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2020 مساء أمس أمام منتخب الدنمارك.

وقال ساوثجيت لشبكة "BBC": " فخور باللاعبين، مناسبة رائعة أن أكون جزءً منهم، كانت الجماهير مذهلة طوال الليلة، نعلم أنها لن تكون مباراة سهلة، وقولت للاعبي منتخب إنجلترا ان يتحلوا بالمرونة والعودة بعد تأخرنا في النتيجة وقد فعلنا ذلك".

و عن ركلة جزاء ستيرلينج قال ساوثجيت : بكل الصدق لم أشاهدها مرة أخرى، أعتقد أن رحيم كان يسبب للدنمارك الإزعاج طوال المباراة".

وواصل ساوثجيت: "لقد واجه هاري كين حارسًا عظيمًا عند تسديد ركلة الجزاء، ولكن الأهم إنها سكنت الشباك بعد ذلك".

وأردف: "شعرت أننا سنتأهل إلى النهائي، لكنني كنت أعلم أننا سنخوض معركة من نوع مختلف، تم الاستخفاف بالدنمارك كفريق، لكن تسببوا لنا في الكثير من المتاعب ، لقد قام اللاعبون بعمل مذهل، خاصة بالنظر إلى الخبرة الدولية المحدودة التي يتمتع بها البعض منهم، الشيء الأكثر إرضاءً هو أننا قدمنا ​​للجماهير والأنجليز ليلة رائعة وتستمر الرحلة لأربعة أيام أخرى".

وعن نهائي اليورو أمام إيطاليا "علينا أن نستمتع بحقيقة أننا وصلنا إلى النهائي، ولكن هناك عقبة كبيرة أخرى يجب التغلب عليها، إيطاليا فريق جيد للغاية، هم في حالة رائعة خلال العامين الماضيين ولديهم محاربون دفاعيون اجتازوا كل شيء، إنها مباراة رائعة نتطلع إليها".

واختتم: "النهائيات موجودة للفوز بها، سنعيد تجميع أنفسنا ونستعد بشكل صحيح، نحتاج إلى التعافي الليلة، لقد تطلب الأمر الكثير من الناحية البدنية والذهنية، إيطاليا كذلك، رغم أن لديهم يومًا إضافيًا للتعافي".

نتيجة مباراة إنجلترا والدنمارك

تأهل المنتخب الإنجليزي للمرة الأولى في تاريخه إلى نهائي بطولة أمم أوروبا، بعدما تغلب على الدنمارك في نصف نهائي يورو 2020 بهدفين مقابل هدف.

إنجلترا استفادت من اللعب على استاد ويمبلي في لندن بحضور جماهيري كبير، لتتأهل إلى المباراة النهائية على نفس الملعب أمام منتخب إيطاليا يوم الأحد المقبل.

بدأ منتخب إنجلترا المباراة بضغط هجومي وسط تراجع دفاعي للدنمارك في محاولة لتهدئة أصحاب الأرض وصخب جماهيرهم في ملعب ويمبلي.

وجاءت الدقيقة 30 لتكتب احتفالات الدنمارك بهدف رائع للاعب دامسجارد بعدما سدد كرة رائعة مرت فوق الحائط البشري لتعانق الشباك.

وحاول رحيم سترلينج محاكاة هدف الدنمارك في الدقيقة 35 من ركلة ثابتة مماثلة لكن كرة اللاعب الإنجليزي ارتطمت بالحائط البشري وضلت الطريق.

وتعادلت إنجلترا في الدقيقة 39 بهدف ذاتي عن طريق سيمون كايير الذي حول عرضية أرضية أمام مرماه عن طريق الخطأ إلى شباك فريقه.

وبعد شوط ثاني سلبي، تقدمت إنجلترا للمرة الأولى في الشوط الإضافي الأول بالدقيقة 104 بعد ركلة جزاء لصالح رحيم سترلينج حولها هاري كين إلى الشباك.

وكادت الدنمارك أن تسجل التعادل في اللحظات الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني بقذيفة من برايثوايت من خارج منطقة الجزاء حولها بيكفورد إلى ركنية.