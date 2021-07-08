عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الأصغر من نوعها في العالم

البقرة راني تصبح نجمة وسائل الإعلام وتكسر الرقم العالمي لموسوعة جينيس

اصغر بقرة في العالم
اصغر بقرة في العالم

يتحدى الآلاف تدابير الإغلاق المفروضة لمكافحة فيروس كورونا في بنجلاديش من أجل رؤية «راني» وهي بقرة يبلغ ارتفاعها 51 سنتيمتراً يقول مربوها إنها الأصغر من نوعها في العالم.

وبحسب ما ورد عن وكالة الأنباء الفرنسية، أصبحت البقرة القزمة البالغة 23 شهراً نجمة في وسائل الإعلام بعدما سلطت عشرات الصحف والقنوات التلفزيونية الضوء على هذه البقرة الصغيرة في مزرعة قرب دكا.

txt

زلزال بقوة 2ر5 درجة يضرب داكا عاصمة بنجلاديش

txt

بدء تطبيق الإغلاق الشامل في بنجلاديش بسبب ارتفاع إصابات فيروس كورونا

ورغم توقف وسائل النقل في كل أنحاء البلاد بسبب تسجيل بنجلاديش عدداً قياسياً من الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، يتدفق الناس في عربات ريكشا إلى المزرعة في شاريجرام الواقعة على مسافة 30 كيلومتراً جنوب غربي دكا.

راني

وقالت رينا بيجوم البالغة من العمر 30 عاما، والتي جاءت من بلدة مجاورة «لم أر شيئاً مماثلاً طوال حياتي».

يبلغ طول «راني» 66 سنتيمتراً ووزنها 26 كيلوغراماً فقط، لكنّ مربيها يقولون إنها أقصر بـ10 سنتيمترات من أصغر بقرة في موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

استخدم م.ا. حسن هاولادر مدير مزرعة «شيكور أغرو» شريط قياس لكي يظهر لعشرات المتفرجين أن «راني» أقصر من أقرب منافسة لها، وهي بقرة في ولاية كيرالا الهندية تحمل الرقم القياسي العالمي الحالي.

وقال لوكالة الصحافة الفرنسية: «الناس يجتازون مسافات طويلة رغم الإغلاق المفروض لمكافحة فيروس كورونا. يريد معظمهم التقاط صور سيلفي مع راني» مضيفاً أن المسؤولين في موسوعة غينيس وعدوا باتخاذ قرار في غضون ثلاثة أشهر.

وأضاف: «جاء أكثر من 15 ألف شخص لرؤية راني في الأيام الثلاثة الماضية وحدها. بصراحة، نحن متعبون».

وأوضحت موسوعة جينيس أن ارتفاع «مانيكيام» من سلالة فيشور، كان 61 سنتيمتراً في يونيو (حزيران) 2014

و«راني» هي بقرة بوتانية، تشتهر بلحومها في بنغلاديش. ويبلغ حجم الأبقار من سلالتها في المزرعة ضعف حجم «راني».

وقال المدير: «لم نتوقع أن تحظى بهذا القدر من الاهتمام. لم نعتقد أن الناس سيغادرون منازلهم في ظل تدهور الوضع الصحي. لكنهم جاؤوا إلى هنا بأعداد غفيرة».

بقرة العالم فيروس كورونا وسائل الإعلام الصحف دكا

موضوعات متعلقة

زارها 15 ألف شخص في 3 أيام.. حكاية راني البقرة المعجزة.. شاهد

ترشيحاتنا

البقرة راني تصبح نجمة وسائل الإعلام وتكسر الرقم العالمي لموسوعة جينيس

حسام حسن يكشف موقفه من مفاوضات الأهلي والزمالك وبيراميدز

جريمة نكراء.. بيان عاجل من مجلس الأمن حول اغتيال رئيس هايتي

قبل نهائي 2020.. تاريخ مواجهات إنجلترا وإيطاليا في اليورو

القمة الكلاسيكية.. تعرف على موعد نهائي كوبا أمريكا 2021

سعر الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 8-7-2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة .. أشرف بن شرقي يعود لـ الوداد المغربي

رحيل الخطيب .. شوبير يفجر مفاجأة بشأن المصريين داخل لجان الكاف

الفيفا يفاجئ محمد الشناوي قبل انطلاق أولمبياد طوكيو

محمد الشناوي يهدد أساطير حراسة المرمى في مصر.. تفاصيل

تأكيدا لـ انفراد صدى البلد .. زوج منة عرفة : عندي٣ أطفال وكل حاجة قسمة ونصيب

خاص| مطلقة وعندها طفل.. هبة مبروك: زفافي على الكلب هزار

أحمد موسى يكشف مفاجأة بشأن جلسة مجلس الأمن عن سد النهضة.. غدًا

سامسونج تقلب الموازين وتعلن رسميا عن هاتف Galaxy F22 بـ 2500 جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الجريش في عيد الأضحى.. 5 وصفات للأكلة الخليجية أبرزها الأحمر

فريق سيراميكا كليوباترا يزور مستشفى 57357 ويقدم الهدايا للأطفال|صور

شاهد 50 صورة من معرض الكتاب وماذا يحدث داخله في يومه السابع

طريقة تحضير الرقاق باللحمة المفرومة ..6 وصفات شهية ومختلفة أبرزها بالموتزاريلا

فيديو

واثقين في ربهم .. ملحمة البرث لا تزال "حيّة"

دكان الفرحة .. ماذا قدم صندوق تحيا مصر خلال 7 سنوات؟

فيديو جراف.. تعرف على كوبونات عيد الأضحى وأسعار اللحوم وأماكن توزيعها

فيديوجراف|على خطى حنين حسام .. موكا حجازي بملابس مثيرة على تيك توك

المزيد

ساحة رأي

د.أميرة مجدي تكتب: أسباب الفشل في العلاقة الزوجية والحلول

د. رفعت أبو الاسعاد يكتب: في القضاء.. الرئيس ينتصر للمرأة

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (11)

رمضان البيه يكتب: طلاقة القدرة والإبداع الإلهي

د. نهلة الحوراني تكتب: القرب من النساء حضارة

أحمد سلام يكتب: أولاد الشيخ زايد وأحفاده !

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (1)

مروة لطفي

حرب خفية ضد صغارنا!

بهجت العبيدي

جلسة ثلاثية!

إلهام أبو الفتح

هل سيأخذ مجلس الأمن موقفًا عادلًا من سد النهضة؟!

مديحة عاشور

«محمد ثروت».. طرب الزمن الجميل

محمد نوار

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ

شريف سمير

«ثلاجة» المؤسسات القومية!

هويدا دويدار

عروبتى.. هَويتى ومَوُالى

اﻟﻤﺰﻳﺪ