البقرة راني تصبح نجمة وسائل الإعلام وتكسر الرقم العالمي لموسوعة جينيس

الأصغر من نوعها في العالم

يتحدى الآلاف تدابير الإغلاق المفروضة لمكافحة فيروس كورونا في بنجلاديش من أجل رؤية «راني» وهي بقرة يبلغ ارتفاعها 51 سنتيمتراً يقول مربوها إنها الأصغر من نوعها في العالم.

وبحسب ما ورد عن وكالة الأنباء الفرنسية، أصبحت البقرة القزمة البالغة 23 شهراً نجمة في وسائل الإعلام بعدما سلطت عشرات الصحف والقنوات التلفزيونية الضوء على هذه البقرة الصغيرة في مزرعة قرب دكا.

ورغم توقف وسائل النقل في كل أنحاء البلاد بسبب تسجيل بنجلاديش عدداً قياسياً من الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، يتدفق الناس في عربات ريكشا إلى المزرعة في شاريجرام الواقعة على مسافة 30 كيلومتراً جنوب غربي دكا.

راني

وقالت رينا بيجوم البالغة من العمر 30 عاما، والتي جاءت من بلدة مجاورة «لم أر شيئاً مماثلاً طوال حياتي».

يبلغ طول «راني» 66 سنتيمتراً ووزنها 26 كيلوغراماً فقط، لكنّ مربيها يقولون إنها أقصر بـ10 سنتيمترات من أصغر بقرة في موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

استخدم م.ا. حسن هاولادر مدير مزرعة «شيكور أغرو» شريط قياس لكي يظهر لعشرات المتفرجين أن «راني» أقصر من أقرب منافسة لها، وهي بقرة في ولاية كيرالا الهندية تحمل الرقم القياسي العالمي الحالي.

وقال لوكالة الصحافة الفرنسية: «الناس يجتازون مسافات طويلة رغم الإغلاق المفروض لمكافحة فيروس كورونا. يريد معظمهم التقاط صور سيلفي مع راني» مضيفاً أن المسؤولين في موسوعة غينيس وعدوا باتخاذ قرار في غضون ثلاثة أشهر.

وأضاف: «جاء أكثر من 15 ألف شخص لرؤية راني في الأيام الثلاثة الماضية وحدها. بصراحة، نحن متعبون».

وأوضحت موسوعة جينيس أن ارتفاع «مانيكيام» من سلالة فيشور، كان 61 سنتيمتراً في يونيو (حزيران) 2014

و«راني» هي بقرة بوتانية، تشتهر بلحومها في بنغلاديش. ويبلغ حجم الأبقار من سلالتها في المزرعة ضعف حجم «راني».

وقال المدير: «لم نتوقع أن تحظى بهذا القدر من الاهتمام. لم نعتقد أن الناس سيغادرون منازلهم في ظل تدهور الوضع الصحي. لكنهم جاؤوا إلى هنا بأعداد غفيرة».