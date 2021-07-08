الرئيس السيسي: تمكين المرأة كلمة السر لبناء حضارات قوية| فيديو

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الغاية الأساسية التي ننشدها جميعا هى تحقيق التقدم والنهضة في دولتنا، ولكن هذا لن يتم دون تمكين حقيقي للمرأة في كافة مجالات الحياة، كما أن تمكين المرأة هو كلمة السر لبناء حضارات قوية، وواجبنا المخلص تجاه شعوبنا يحتم علينا منح المرأة فرصة للمشاركة فى كافة المجالات.

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في المؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي الخاص بالمرأة، أن هذا المؤتمر يتم خلاله التركيز على قضيتين حيث أنهما أكثر الحاحا فالقضية الأولى هي التمكين الاقتصادي للمرأة باعتبارها الركيزة الأساسية في تحقيق قيم المساواة بين الجنسين.

وأشار الرئيس السيسي، إلى أن القضية الثانية تكون مكافحة التداعيات السلبية للإرهاب والتطرف على المرأة، التي تكون عادة من أكثر الفئات معاناة من هذا الإرهاب.