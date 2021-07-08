محافظ أسيوط يسلم 10 أفران منزلية وماكينات خياطة لذوات الهمم

واصل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط توزيع مشروعات لذوات الهمم من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً لتكون أسرة منتجة قادرة على الإنتاج من أجل توفير حياة كريمة لهم وتحويل الطاقات المعطلة القادرة على العمل ضمن فعالياته الدورية المستمرة لتوزيع المشروعات والمساعدات تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي يولي اهتماماً خاصاً بالمرأة والأسر الأكثر احتياجاً .

جاء ذلك بديوان عام المحافظة بحضور العميد محمد وهيدي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط ومصطفى أبوغدير مستشار المحافظة للشئون الاجتماعية والجمعيات الأهلية ، ومنيرة بكري مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة ، وممدوح جبر مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة ، وعبير عبدالغني مدير وحدة ذوي الاعاقة بالمحافظة ، وعدد من المستفيدين والأسر المستحقة ؛ بمشاركة مترجم لغة الاشارة.



حيث سلم المحافظ 5 ماكينات خياطة وأقمشة لكل ماكينة بالاضافة إلى 5 أفران منزلية باسطوانات بوتاجاز لكل منهن مقدمة للمرأة ذوي الاحتياجات الخاصة والهمم من الأسر الأولى بالرعاية والمعيلات عقب اختيارهن بعد فحص وبحث حالتهم الاجتماعية بالتنسيق بين مديرية التضامن الاجتماعي وإدارة خدمة المواطنين، وشهد فيديو تسجيلي عن الأنشطة وتوزيع المشروعات التي تمت في وقت سابق.



كما تفقد المحافظ معرض للمنتجات والأعمال التي تم تنفيذها كـ (المفروشات المنزلية والمنسوجات وغيرها من الحرف اليدوية فضلاً عن ملابس ومشغولات يدوية وأقمشة ومفروشات والمخبوزات والخبز والفطير المشلتت البلدي وغيرها) الناتجة من الأفران والماكينات التي تم توزيعها في وقت سابق.



وقال محافظ أسيوط إنه بالاصرار والعزيمة سننافس وننجح مثل هذه المشروعات المتناهية الصغر لتكون أكبر وتدر دخلاً دورياً لهذه الأسر لتكون طاقات منتجة تدر دخلاً لهم مشيداً بالتعاون والتنسيق بين الجهات والمؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني والجمعيات الأهلية والعمل على تقديم خدمات أفضل للمواطنين وتوفير فرص عمل جديدة تساعد في تحسين مستوى المعيشة لهم عن طريق تنفيذ مثل هذه المبادرات والمشروعات على أرض الواقع معلناً تقديمه لكافة سبل الدعم وتذليل العقبات أمام الأسر الأكثر احتياجاً وتوفير الإمكانات اللازمة لهم وتقديم خدمات أفضل للمواطنين لافتاً إلى استمرار توزيع الأفران وماكينات الخياط على الأسر الأكثر احتياجاً والمرأة المعيلة والأرامل والمطلقات بصفة دورية للمساهمة في دعم وتحسين دخل الأسر و ومستوى معيشتهم وتوفير حياة كريمة لهم.

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