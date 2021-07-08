تعرف على أحدث عروض مسرح مصر غدا الجمعة .. صور

تعرض قناة "MBC مصر"، غدًا "الجمعة" في تمام الثامنة مساءً أحدث عروض "مسرح مصر"، حيث تعرض المسرحية الكوميدية "كلام كبار".

مسرحية "كلام كبار"، تدور أحداثها في أجواء غير تقليدية حول محاولة بعض الشباب التنكر والإشتراك في برنامج لاكتشاف المواهب يتصادف وجوده، ما يسبب لهم مشاكل عديدة، ويفجر الكثير من المواقف الكوميدية الضاحكة.

مسرح مصر

ويشارك في بطولة المسرحية -إضافة للفنان أشرف عبدالباقي- مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، منهم: "علي ربيع، مُصطفى خاطر، دينا محسن "ويزو"، محمد أسامة "أس أس"، حمدي الميرغني، محمد عبدالرحمن، محمد انور، كريم عفيفي، إسراء عبدالفتاح، سارة درزاوي، إبرام سمير، حامد محمد، محمد توب، وبيشوي طاهر"، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.

مسرح مصر

ليلة العمر

وكان أخر عروض مسرح مصر “ليلة العمر” والتى تدور أحداثها في أجواء غير تقليدية حول محاولة بعض المساجين الهروب بالاختفاء داخل قاعة أفراح يتصادف وجود حفل زفاف بها مما يسبب لهم مشاكل عديدة ويفجر الكثير من المواقف الكوميدية الضاحكة.

مسرح مصر

أشرف عبد الباقى

حل الفنان أشرف عبد الباقي أمس الأحد ضيفأ ببرنامج الحكاية مع الإعلامى عمرو اديب عبر قناة mbc مصر تحدث خلاله عن سبب عرض مسرحية كلها غلط في الساحل وعن آخر مشروعاته الفنية ..

كشف الفنان أشرف عبد الباقي أسباب عرض مسرحيته "مسرحية كلها غلط" في الساحل الشمالي، قائلا: "زمان في إسكندرية كنا حوالي 15 فرقة نعرض فترة الصيف كلها، وبعدين اختفى المسرح، وكل الناس راحوا الأول العجمي وبعدين مراقيا وبعدين ماربيلا ووصلوا لمطروح دلوقتي".

وأكمل “أشرف عبد الباقي” خلال حواره ببرنامج “الحكاية” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”: الفكرة كانت في أننا نروح الساحل، متابعا:" ده مكان متعرضش فيه مسرح قبل كده، وفي كم كبير موجودين، وأنا في مكان متوسط الساحل قدام مارينا بالضبط، أنا لفيت بيها كتير لكن كان مهم أشوف نوعية جمهور مختلفة من مصر كلها وقت المصيف."

وأشار إلى أن مسرحية "كلها غلط" أصلها بريطاني، متابعا:" أتفرجت عليها واشتريت قصة المسرحية"، مسترسلا: تواصلت مع الإنتاج وقمت بتغيير بعض الأمور داخل المسرحية وتم عرضها".

وكشف عن أن مسرح ومكان “مسرحية كلها غلط” مدرج وعلى شكل خيمة، كما أن المسرح مكيف نتيجة لارتفاع درجة الحرارة في الصيف.

مسرح مصر

كشف الفنان أشرف عبد الباقى عن عرض مسرحية “مسرحية كلها غلط.. جريمة فى المعادى»، وذلك في الساحل الشمالى.

مسرحية كلها غلط "the play that gose wrong" رواية كوميدية إنجليزية أخذ عبد الباقى حقوقها الأدبية وتمصيرها للعرض فى مصر، وتعرض أيضًا فى عدة دول أخرى مثل ألمانيا والأرجنتين وبرودواي بجانب لندن، وهي تأليف Henry Lewis و Jonathan sayerو Henry shields.

مسرحية كلها غلط بطولة أشرف عبدالباقي ومجموعة كبيرة من الشباب، ترجمة نادية حسب الله، مدير الفرقة رشدي سلامة، أزياء هالة الزهوي، ديكور محمود سامي، وإخراج أشرف عبدالباقي.