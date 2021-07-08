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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة جنوب الوادي يعلن ختام أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني

صدى البلد

قال الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، إن الجامعة اختتمت اليوم الخميس، أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثانى بمختلف كليات الجامعة. 

 

وأشاد رئيس الجامعة، بالإجراءات الاحترازية التي تم تطبيقها بالكليات خلال أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثانى، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، و تواجد جميع أعضاء هيئة التدريس والملاحظين المكلفين بأعمال الامتحانات في أماكنهم المخصصة باللجان.

 

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وأكد رئيس الجامعة، استمرار الكنترولات في أعمالها لإعلان النتائج خلال شهر يوليو الجارى، لرصد و تصحيح المواد أولا بأول.

 

وأشار رئيس الجامعة، إلي أنه تم توفير الجو الملائم لجميع الممتحنين، و تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية الخاصة بالتباعد المكاني والتعقيم والتطهير للجان الامتحان أولًا بأول، والتهوية الجيدة لجميع القاعات.


وفى نفس السياق أجرى الدكتور أحمد كمال نصارى، جولة تفقدية بكلية التربية النوعية، حيث أدى اليوم أعمال الامتحانات طلاب الفرقة الثانية بكلية التربية النوعية وعددهم 664 طالبا وطالبة وأيضاً طلاب الفرقة الأولى بكلية العلوم وعددهم 475 وطلاب الفرقة الثالثة وعددهم 341 طالبا وطالبة.

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