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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ذات انعكاسات فضية..

وزنها 1174 قيراطا.. اكتشاف ثالث أكبر ألماسة بالعالم في دولة إفريقية

ثالث اكبر الماسة
ثالث اكبر الماسة

اكتُشِفت في بوتسوانا في يونيو الماضي ألماسة خام ضخمة ذات انعكاسات فضية باتت ثالث أكبر أحجار الألماس في العالم، وفق ما أفادت يوم أمس (الأربعاء) شركة "لوكارا" الكندية.


وبحسب ما ورد عن وكالة الأنباء الفرنسية، يعود اكتشاف الحجر الكريم الذي يبلغ وزنه 1174 قيراطاً إلى 12 يونيو، متقدماً على ألماسة أخرى عثرت عليها في الأول من يونيو بالبلد شركة تعدين أخرى.

ووصفت المديرة العامة لشركة "لوكارا" نسيم لاهري هذا الحجر بأنه "اكتشاف تاريخي للشركة ولبوتسوانا أيضاً". وقالت باعتزاز لوكالة الصحافة الفرنسية خلال عرضها الألماسة أمام الحكومة في غابورون إن "هذه الألماسة تحتل المركز الثالث في ترتيب الأحجار الكبيرة".


ويعزز هذا الاكتشاف موقع الصدارة الذي تحتله بوتسوانا عالمياً في ما يتعلق بأكبر الأحجار، إذ يرفع رصيدها من أكبر الألماسات في العالم إلى ستة.


وأشاد الرئيس موكويتسي ماسيسي بهذه "اللحظة الرائعة" مبدياً ارتياحه إلى زيادة وتيرة اكتشافات الألماس في بلده.
وتعود ملكية الألماسة المكتشفة في الأول من يونيو، ووزنها 1098 قيراطاً، إلى شركة "دبسوانا" المملوكة من الحكومة وشركة "دي بيرز" الجنوب إفريقية لتجارة الألماس.


وتعتبر "كولينان" التي يزيد وزنها على 3100 قيراط أكبر ألماسة معروفة، وتم اكتشافها في جنوب إفريقيا عام 1905.

 

وأشار وزير المعادن في بوتسوانا، ليفوكو موجي، إلى أن الاكتشاف الأخير لم يكتشف في وقت أفضل بالنسبة لبوتسوانا حيث تسبب فيروس كورونا في انخفاض مبيعات الماس، العام الماضي.

و يعد وزن أكبر ماسة في العالم 3.106 قيراط، وعثر عليها في جنوب إفريقيا عام 1905، وثاني أبرز ماسة بلغ وزنها 1109 قيراط اكتشفت في بوتسوانا في عام 2015.

وتُعد ماسة “ساكورا”، والتي سُميت بهذا الإسم تيمنا بالكلمة اليابانية التي تعني أزهار الكرز بفضل لونها النابض بالحياة، أكبر ماسة بنفسجية-وردية “خالية من العيوب” تظهر في مزاد على الإطلاق. وقد وُضع الحجر النادر على خاتم بلاتيني بسيط، وتم تصنيفه على أنه لا تشوبه شائبة داخليا.

وقالت فيكي سيك: "نحن سعداء للغاية ويشرفنا أن تكون ماسة ساكورا ضمن مبيعاتنا. إنها تزن 15.81 قيراطا وهي ماسة أرجوانية-زهرية زاهية اللون، ولا تشوبها شائبة داخليا، وأيضًا وهو أمر نادر بالنسبة للماس الوردي. تتراوح تقديراتنا بين 25 و35 مليون دولار أمريكي، وهي جيدة جدًا للاستثمار، كما أنها جيدة جدا للسيدات لارتدائها". وأضافت فيكي سيك: "جميع الزوار يعتقدون أنها قطعة نادرة وهي الأفضل على الإطلاق، لأنهم لم يروا مثل هذا الحجم الكبير بهذا اللون ضمن الماس الوردي الذي لا تشوبه شائبة داخليا، لذا فهم جميعا متحمسون جدا للحضور ومتابعة البيع".

ألماسة بوتسوانا انعكاسات أحجار الالماس العالم لوكارا

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