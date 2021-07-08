دور المرأة المصرية في المجتمع بـ ثقافة قنا

تولي الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة اهتماما بالغا بمناقشة دور المرأة بفرع ثقافة قنا بإقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة محمد إدريس، حيث عقدت مكتبة الطفل والشباب بالمنيرة الحديثة محاضرة بعنوان "دور المرأة في المجتمع المصرى".

تناولت الندوة دور المرأة العظيم فى تربية النشء والحفاظ على الحياة الأسرية داخل وخارج نطاق الأسرة، ودورها التاريخى عبر العصور المختلفة، كما نفذ قصر ثقافة قنا ورشة فنون تشكيلية بعنوان "رسم الكاريكاتير" تنفيذ أحمد الدندراوي وعرف الكاريكاتير بأنه فن ساخر من فنون الرسم، وهو صورة تبالغ في إظهار تحريف الملامح الطبيعية أو خصائص ومميزات شخص أو جسم ما، بهدف السخرية أو النقد الاجتماعي أو السياسي أو الفني أو غيره.

عقد قصر ثقافة نجع حمادي محاضرة بعنوان "القرية وتحديات ثقافة الانترنت" حاضرها محسن هاشم، واكد إن ثقافة الانترنت هي حركة اجتماعية وثقافية في نشر المعلومات، ومن صفاتها أنها تعتمد على تكنولوجيا المعلومات والإتصال والمشاركة، وتستخدم التكنولوجيا في الثقافة والتعليم والصناعة والتسلية والترفيه والتواصل الاجتماعي، وقد أثرت على التواصل الفعلي في القرية وعلى العادات والتقاليد بها.

بينما نظمت مكتبة الرئيسية محاضرة بعنوان بعنوان "دور الإعلام في مواجهه التطرف والارهاب" حاضرها محمد همام، وتناول عدة نقاط ومحاور كان من أهمها توضيح إستراتيجية الإعلام المصري في مواجهة التطرف والإرهاب والتصدي لهما وكيفية حماية المجتمع من وجودهما.