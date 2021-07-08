الطريق إلى طوكيو.. معسكر مغلق لـ منتخب اليد غدا فى ألمانيا

تغادر بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة اليد بقيادة المدير الفني الإسباني روبيرتو جارسيا باروندو، إلى ألمانيا غدا الجمعة للدخول في معسكر مغلق يستمر لمدة 4 أيام وذلك استعدادا لخوض منافسات أولمبياد طوكيو .

ومن المقرر أن يخوض منتخبنا الوطني خلال المعسكر مباراتين، الأولى أمام ألمانيا يوم 10 يوليو، والثانية أمام البرازيل يوم 11 يوليو، ويستمر معسكر المنتخب في ألمانيا حتى يوم 12 يوليو الجاري، على أن يعود بعدها الفريق إلى القاهرة، استعدادا للسفر مجددا إلى العاصمة اليابانية طوكيو للمشاركة في الدورة الأولمبية.

وكان المنتخب خسر بصعوبة الإثنين الماضى أمام المنتخب الفرنسي، بنتيجة "30 - 31"، في المباراة الودية التي جمعت بين المنتخبين ، على ملعب باريس سان جيرمان، استعدادا للدورة الأولمبية.



واختار الإسباني روبرتو جارسيا باروندو المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة اليد 20 لاعبا لقائمة المنتخب استعدادًا للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها طوكيو بداية من 23 يوليو.

وجاءت القائمة على النحو التالي: حراسة المرمى: كريم هنداوي - محمد عصام الطيار - محمد علي. الجناح الأيسر: عمر الوكيل بكار – أحمد مؤمن صفا. الظهير الأيسر: علي زين – يحيى الدرع – حسن وليد قداح. صانع الألعاب: أحمد هشام السيد "دودو" – أحمد خيري – سيف الدرع. الجناح الأيمن: محمد سند – أكرم يسري. الظهير الأيمن: أحمد الأحمر – يحيى خالد – محسن رمضان. الدائرة: محمد ممدوح هاشم – إبراهيم المصري – وسام نوار – أحمد عادل.

وكانت قرعة الأولمبياد أسفرت عن وقوع المنتخب الوطني في المجموعة الثانية رفقة منتخبات، الدنمارك والسويد والبرتغال واليابان والبحرين.