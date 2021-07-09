غيرة أم سذاجة .. زوجة تطلب الطلاق بسبب تعليقات زوجها على فيس بوك

أثارت سيدة ضجة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بسبب طلبها الطلاق من زوجها و رفضها العودة إلى منزل الزوجية لسبب اعتبره بعض المتابعين تفاهة و يحتاج منها فقط أن تكون حكيمة .

حسب ما ورد في صحيفة “ ميرور” البريطانية، فإن شابة بالغة من العمر 21 عاما، تزوجت منذ 6 أشهر، و تطلب الطلاق في الوقت الحالي بسبب ما يقوم به زوجها من أفعال من وجهة نظرها غير لائقة .

قالت الشابة أنه كان يكتب تعليقات بها كلمات الغزل اثناء فترة خطبتهما على صور مشاهير التواصل الإجتماعي من السيدات، و أخبرته أن ذلك الأمر يغضبها و يثير غيرتها و لكنه لم يتوقف عن القيام به حتى بعد الزواج .

اكتشفت الشابة بالصدفة بعدد الزواج أن زوجها قام بحظرها من فيس بوك حتى يكتب التعليقات بحريته، إلا أن إحدى صديقاتها أخبرتها بأنه مازال يكتب التعليقات التي كانت تغضبها .

واجهت الشابة زوجها بما قالته صديقتها، و بالفعل أكد لها زوجها أنه قام بحظرها من على فيس بوك حتى لا تفتعل المشاكل فيما بعد عقب الزواج مما أثار غضبها و بشدة و طلبت منه الطلاق .

جدير بالذكر أن المتابعين هاجموا تلك الشابة و خاصة من النساء، و قالت إحداهن أن الأمر لا يحتاج الإنفعال فعليها أن تكون حكيمة في ردود أفعالها .