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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

غيرة أم سذاجة .. زوجة تطلب الطلاق بسبب تعليقات زوجها على فيس بوك

زوجة تطلب الطلاق
زوجة تطلب الطلاق بسبب تعليقات زوجها على فيس بوك

أثارت سيدة ضجة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بسبب طلبها الطلاق من زوجها و رفضها العودة إلى منزل الزوجية لسبب اعتبره بعض المتابعين تفاهة و يحتاج منها فقط أن تكون حكيمة . 

حسب ما ورد في صحيفة “ ميرور” البريطانية، فإن شابة بالغة من العمر 21 عاما، تزوجت منذ 6 أشهر، و تطلب الطلاق في الوقت الحالي بسبب ما يقوم به زوجها من أفعال من وجهة نظرها غير لائقة . 

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قالت الشابة أنه كان يكتب تعليقات بها كلمات الغزل اثناء فترة خطبتهما على صور مشاهير التواصل الإجتماعي من السيدات، و أخبرته أن ذلك الأمر يغضبها و يثير غيرتها و لكنه لم يتوقف عن القيام به حتى بعد الزواج . 

اكتشفت الشابة بالصدفة بعدد الزواج أن زوجها قام بحظرها من فيس بوك حتى يكتب التعليقات بحريته، إلا أن إحدى صديقاتها أخبرتها بأنه مازال يكتب التعليقات التي كانت تغضبها . 

واجهت الشابة زوجها بما قالته صديقتها، و بالفعل أكد لها زوجها أنه قام بحظرها من على فيس بوك حتى لا تفتعل المشاكل فيما بعد عقب الزواج مما أثار غضبها و بشدة و طلبت منه الطلاق . 

جدير بالذكر أن المتابعين هاجموا تلك الشابة و خاصة من النساء، و قالت إحداهن أن الأمر لا يحتاج الإنفعال فعليها أن تكون حكيمة في ردود أفعالها . 

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