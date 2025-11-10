جراديشار: سعداء باللقب.. ونهدي الكأس للجماهير

أعرب نيتس جراديشار، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة بالتتويج بلقب السوبر المصري على حساب الزمالك اليوم في المباراة النهائية.

وأضاف جراديشار: لعبنا مباراة قوية وكان هدفنا العودة باللقب إلى القاهرة وحصد أول بطولة هذا الموسم.

واستكمل جراديشار: نجتهد في كل مباراة ونعمل بشكل جماعي لتحقيق الفوز والتتويج بكل البطولات تكليلًا لمجهودنا.

وأتم جراديشار حديثه: نهدي اللقب لجماهير الأهلي ونعدهم بتقديم أفضل ما لدينا دائمًا ونسعى في الفترة القادمة إلى التتويج بلقب الدوري ودوري أبطال إفريقيا.

تتويج الأهلي

وتوج فريق الكرة بالنادي الأهلي بلقب السوبر المصري للمرة السادسة عشرة فى تاريخه بعد الفوز على الزمالك بثنائية نظيفة فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على ملعب محمد بن زايد بأبوظبي.

وسجل ثنائية الأهلي بن شرقي ومروان عطية فى الدقيقتين 44 و72 ، ونجح "نسر" الأهلي في خطف السوبر السادس عشر بعد أداء قوي على الزمالك في قمة الكرة المصرية بالإمارات.

وأدار اللقاء طاقم تحكيم تركي بقيادة حكم الساحة: خليل أموت (تركي)، حكم مساعد 1: جيهون سيسيجوزال (تركي) وحكم مساعد 2: عبد الله بورا (تركي) وحكم رابع: سهيل الملا (إماراتي) وحكم VAR: إستفان فاد (مجري) وحكم VAR مساعد: أنخيل بيو (مكسيكي).

تشكيل الأهلي لمباراة الزمالك

وأعلن ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الأهلي استعدادًا لمواجهة الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد نبيل كوكا وياسين مرعي وياسر إبراهيم ومحمد هاني.

خط الوسط: تريزيجيه ومروان عطية وأشرف بن شرقي وأليو ديانج وزيزو.

خط الهجوم: جراديشار.

وجلس على مقاعد البدلاء كل من مصطفى شوبير وعمر كمال وأحمد رمضان بيكهام ومحمد علي بن رمضان ومحمد شريف وأحمد عبد القادر ومحمد شكري وطاهر محمد طاهر ومحمد عبد الله.

تشكيل الزمالك

أما تشكيل الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف فجاء مكوّنًا من:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: أحمد فتوح، محمود حمدي "الونش"، محمد إسماعيل، عمر جابر

خط الوسط: محمد شحاتة، سيف جعفر، عبد الله السعيد، ناصر ماهر

خط الهجوم: عمرو ناصر، وشيكوبانزا،

بينما ضمت دكة البدلاء كلًا من مهدي سليمان، حسام عبد المجيد، صلاح مصدق، أحمد ربيع، أحمد حمدي، أحمد شريف، خوان بيزيرا، سيف الجزيري، وعدي الدباغ.

وشهدت مدرجات ملعب محمد بن زايد حضورًا جماهيريًا كبيرًا من أنصار القطبين، في أجواء احتفالية مميزة تليق بمواجهة الكبار بين الأهلي والزمالك.