وزير الخارجية: نتابع الأوضاع في مالي وننسيق مع السلطات لضمان سلامة المصريين
إيران على حافة العطش.. سدود مشهد تجف والعاصمة في انتظار المطر
ربوا عيالكو|مدرسة توجه رسالة للأهالي بعد ارتفاع حالات العنف والانفلات بين الطلاب
بعد قليل.. انطلاق المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب في 14 محافظة
وزير الخارجية يؤكد ضرورة توفير أقصي درجات الحماية للمصريين المقيمين في مالي
عايز المرتب يكفي ويزيد؟.. عليك بهذا العمل
انطلاق المرحلة الأولى من انتخابات النواب اليوم.. وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة خرق الصمت
أخبار التوك شو| أبو العينين: العلاقات المصرية الصينية تعيش عصرها الذهبي.. وأحمد عز: كامل الوزير أهم وزير صناعة في مصر منذ 40 عاما
أسعار الذهب محليا وعالميا اليوم الإثنين 10-11-2025
اتحاد أمهات مصر: المشاركة في انتخابات مجلس النواب 2025 واجب وطني
البابا تواضروس يضع حجر أساس مستشفى.. وبفتتح مدرسة في 6 أكتوبر
قذف محصنات.. هبة يسري تدافع عن دينا الشربيني
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

جراديشار: سعداء باللقب.. ونهدي الكأس للجماهير

إسلام مقلد

أعرب نيتس جراديشار، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة بالتتويج بلقب السوبر المصري على حساب الزمالك اليوم في المباراة النهائية.

وأضاف جراديشار: لعبنا مباراة قوية وكان هدفنا العودة باللقب إلى القاهرة وحصد أول بطولة هذا الموسم.

واستكمل جراديشار: نجتهد في كل مباراة ونعمل بشكل جماعي لتحقيق الفوز والتتويج بكل البطولات تكليلًا لمجهودنا.

وأتم جراديشار حديثه: نهدي اللقب لجماهير الأهلي ونعدهم بتقديم أفضل ما لدينا دائمًا ونسعى في الفترة القادمة إلى التتويج بلقب الدوري ودوري أبطال إفريقيا.

تتويج الأهلي

وتوج فريق الكرة بالنادي الأهلي بلقب السوبر المصري للمرة السادسة عشرة فى تاريخه بعد الفوز على الزمالك بثنائية نظيفة فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على ملعب محمد بن زايد بأبوظبي.

وسجل ثنائية الأهلي بن شرقي ومروان عطية فى الدقيقتين 44 و72 ، ونجح "نسر" الأهلي في خطف السوبر السادس عشر بعد أداء قوي على الزمالك في قمة الكرة المصرية بالإمارات.

وأدار اللقاء طاقم تحكيم تركي بقيادة حكم الساحة: خليل أموت (تركي)، حكم مساعد 1: جيهون سيسيجوزال (تركي) وحكم مساعد 2: عبد الله بورا (تركي) وحكم رابع: سهيل الملا (إماراتي) وحكم VAR: إستفان فاد (مجري) وحكم VAR مساعد: أنخيل بيو (مكسيكي).

تشكيل الأهلي لمباراة الزمالك

وأعلن ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الأهلي استعدادًا لمواجهة الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي: 

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد نبيل كوكا وياسين مرعي وياسر إبراهيم ومحمد هاني.

خط الوسط: تريزيجيه ومروان عطية وأشرف بن شرقي وأليو ديانج وزيزو. 

خط الهجوم: جراديشار. 

وجلس على مقاعد البدلاء كل من مصطفى شوبير وعمر كمال وأحمد رمضان بيكهام ومحمد علي بن رمضان ومحمد شريف وأحمد عبد القادر ومحمد شكري وطاهر محمد طاهر ومحمد عبد الله.

تشكيل الزمالك

أما تشكيل الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف فجاء مكوّنًا من: 

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: أحمد فتوح، محمود حمدي "الونش"، محمد إسماعيل، عمر جابر

خط الوسط: محمد شحاتة، سيف جعفر، عبد الله السعيد، ناصر ماهر

خط الهجوم: عمرو ناصر، وشيكوبانزا، 

بينما ضمت دكة البدلاء كلًا من مهدي سليمان، حسام عبد المجيد، صلاح مصدق، أحمد ربيع، أحمد حمدي، أحمد شريف، خوان بيزيرا، سيف الجزيري، وعدي الدباغ.

وشهدت مدرجات ملعب محمد بن زايد حضورًا جماهيريًا كبيرًا من أنصار القطبين، في أجواء احتفالية مميزة تليق بمواجهة الكبار بين الأهلي والزمالك.

الأهلي النادي الأهلي نيتس جراديشار جراديشار السوبر المصري الزمالك

الفنان اسماعيل الليثي

مصدر طبي.. الفنان اسماعيل الليثي حالته حرجة وغير مستقرة لليوم الثالث

تجاهل زيزو مصافحة هشام نصر

لماذا تجاهل زيزو مصافحة هشام نصر نائب رئيس الزمالك؟.. إليك التفاصيل

زيزو

لقطة ليست جيدة.. حمادة عبد اللطيف يهاجم زيزو بعد عدم مصافحة نائب رئيس الزمالك

شوبير

من غير هاردلك.. شوبير يوجه رسالة لعمرو أديب

بيزيرا

رضا عبد العال: بيزيرا خد علقة موت من لاعبي الأهلي

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

أسعار الذهب في مصر خلال التعاملات المسائية اليوم

شيكابالا

شيكابالا ينتقد لاعبي الزمالك بعد خسارة السوبر المصري: الفريق معمول غلط

ياسر جلال

والدي حكى لي.. ياسر جلال يوضح حقيقة تصريحاته في مهرجان وهران بالجزائر

الأسهم الامريكيه

العقود الآجلة للأسهم الأمريكية ترتفع بعد خسائر أسبوعية للمؤشرات الرئيسية

"موانئ البحر الأحمر" توقع مذكرة تفاهم مع "الجسر العربي" لإنشاء وإدارة ترسانة لبناء وصيانة السفن في سفاجا

"موانئ البحر الأحمر" توقع مذكرة تفاهم مع "الجسر العربي" لإنشاء وإدارة ترسانة لبناء وصيانة السفن في سفاجا

جانب من معرض MEA Industry 2025

رئيس غرفة الجيزة التجارية يشارك في معرض MEA Industry 2025 لدعم الصناعة الوطنية

كاديلاك تودع 2 من أفضل سيارات العلامة على الإطلاق

ريهام حجاج تخطف الأنظار في حفل الجراند بول بقصر عابدين

السبب الحقيقي في وفاة عروس ليلة زفافها

متلازمة القلب السعيد.. جمال شعبان يوضح سبب وفاة عروس ليلة زفافها

رسالة مي عمر لآن الرفاعي

"انتي الضهر اللي بيرجعله مهما حصل".. مي عمر تساند ٱن الرفاعي

وفاة عروس

وفاة عروس بعد ساعات من زفافها تهز السوشيال ميديا

