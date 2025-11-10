السوبر المصري| وليد صلاح الدين: حققنا البطولة عن جدارة واستحقاق

قال وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الأهلي حقق لقب بطولة كأس السوبر المصري عن جدارة واستحقاق، بعد أداء ‏ونتيجة مميزة للغاية في مباراة النهائي التي جمعته مع الزمالك.‏

وأوضح: الأهلي نجح في تقديم أداء قويا للغاية، سواء أمام سيراميكا كليوباترا، في الدور نصف النهائي، أو في المباراة النهائية أمام ‏الزمالك، وحقق لقبًا مهمًّا للغاية وفي توقيت مثالي.‏

وأشار صلاح الدين إلى أن المباراة النهائية جاءت بصورة مشرفة، وعكست قيمة ومكانة الكرة المصرية، مشيرًا إلى أن الأهلي ‏يستهدف الفوز بكل البطولات خلال الفترة المقبلة.‏

تتويج الأهلي

وتوج فريق الكرة بالنادي الأهلي بلقب السوبر المصري للمرة السادسة عشرة فى تاريخه بعد الفوز على الزمالك بثنائية نظيفة فى المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد، على ملعب محمد بن زايد بأبوظبي.

وسجل ثنائية الأهلي بن شرقي ومروان عطية فى الدقيقتين 44 و72 ، ونجح "نسر" الأهلي في خطف السوبر السادس عشر بعد أداء قوي على الزمالك في قمة الكرة المصرية بالإمارات.

وأدار اللقاء طاقم تحكيم تركي بقيادة حكم الساحة: خليل أموت (تركي)، حكم مساعد 1: جيهون سيسيجوزال (تركي) وحكم مساعد 2: عبد الله بورا (تركي) وحكم رابع: سهيل الملا (إماراتي) وحكم VAR: إستفان فاد (مجري) وحكم VAR مساعد: أنخيل بيو (مكسيكي).