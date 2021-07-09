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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر ومواصفات لكزس ES موديل 2021 في السعودية.. صور

سعر و مواصفات لكزس
سعر و مواصفات لكزس ES موديل 2021 فى السوق السعودي

مثلما تحظي علامة تويوتا الياباينة العريقة باحترام وحب الملايين حول العالم، تلقي علاماتها الفاخرة “لكزس” احتراماً كبيراً لما توفره من رفاهية وفخامة ملحوظة فى معظم إصداراتها، التى يفضلها الكثيرون من مستهلكى السيارات فى الأسواق العربية، خاصةً السوق السعودي، ومن بين طرازاتها لكزس ES موديل 2021.

تتوافر لكزس ES موديل 2021 بعدة محركات لتلائم كافة المتطلبات، حيث يأتي المحرك الأول سعة 2.5 لتر 4 سلندر، بقوة 204 حصان، مع عزم  اقصي دوران يبلغ 243 نيوتن متر.

أما المحرك الثاني سعة 2.5 لتر 4 سلندر، بقوة 214 حصان، مع عزم أقصي دوران يبلغ 221 نيوتن متر، و المحرك الثالث 3.5 لتر 6 سلندر، بقوة 300 حصان، مع عزم أقصي دوران 356 نيوتن متر.

تتمتع مقصورة لكزس ES موديل 2021 بتصميم مزدوج للمقاعد بمحاذاة مسند اﻷذرع، بالإضافة إلى ميزة خفض وضعية الجلوس لتحسين مجال رؤية السائق ، مع تحسين دعم منطقة أسفل الظهر، مع مقاعد بأزرار تعديل كهربائية في ثمانية اتجاهات.

تمتلك لكزس ES موديل 2021 نظام ملاحة بشاشة عرض قياس 12.3 بوصة، و نظام صوتي من مارك ليفينسون مع 17 سماعة، و نظام آبل كار بلاي و أندرويد أوتو، مع  تحكم كهربائي للمقاعد الخلفية، وشاحن QI لاسلكي، و نظام تشغيل المحرك عن بعد.

جاءت لكزس ES موديل 2021 بهيكل خارجي أنيق وفخم، في المقدمة شبك مغزلي أمامي ضخم، ومصابيح أمامية بشمعة واحدة من نوع LED مجهزة بخاصية التحكم التلقائي للإضاءة العالية All LED-Headlamp (Hi & Lo) with AHB، ومن الخلف مصابيح ضخمة بخطوط ديناميكية.


حصلت لكزس ES موديل 2021 على حساسات أمامية وخلفية، مع أكياس هوائية أمامية وجانبية للراكب و للسائق والراكب الأمامي، كاميرا خلفية، نظام تنبيه ضغط الإطارات حساسة على جميع الإطارات الأربعة، مع نظام الحماية ما قبل الاصطدام، مساعد البقاء على الطريق، نظام كشف النقطة العمياء، ومثبت السرعة النشط.

أسعار لكزس ES موديل 2021 في السعودية:

الفئة الأولى بسعر 183,540 ريال.
الفذة الثانية بسعر 189,175 ريال.
الفئة الثالثة بسعر 226,780 ريال.
الفئة الرابعة بسعر 232,875 ريال.
الفئة الخامسة بسعر 239,200 ريال.
الفئة السادسة بسعر 251,505 ريال.

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