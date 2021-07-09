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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شوبير ينعي قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات

صدى البلد

نعي الاعلامي احمد شوبير وفاة جيهان السادات زوجة الرئيس الراحل محمد أنور السادات والتي وافتها المنية صباحواليوم بعد صراع مع المرض .


 

وكتب احمد شوبير عبر تويتر قائلا "‏إنا لله وإنا إليه راجعون خالص العزاء لأسرة الرئيس الراحل محمد أنور السادات في وفاة السيدة جيهان السادات رحمها الله واسكنها جنة الفردوس".


 

توفت قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات السيدة جيهان السادات بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 88 عاما .

الرئاسة تنعى جيهان السادات

ونعت رئاسة الجمهورية ببالغ الحزن والأسى السيدة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام، والتي قدمت نموذجاً للمرأة المصرية في مساندة زوجها في ظل أصعب الظروف وأدقها، حتى قاد البلاد لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر المجيدة الذي مثل علامةً فارقةً في تاريخ مصر الحديث، وأعاد لها العزة والكرامة
 

وقد أصدر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً بمنح السيدة جيهان السادات وسام الكمال، مع إطلاق اسمها على محور الفردوس.

 

الجدير بالذكر أن محمد أنور السادات ابن شقيق الرئيس الراحل أنور السادات، كان قد كشف في وقت سابق عن آخر تطورات الحالة الصحية لـ جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل، قائلاً إنها أُصيبت بفيروس كورونا منذ أكثر من عام ونصف.

وأضاف محمد أنور السادات خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" المُذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن جيهان السادات قد أُصيبت بمرض وكانت تتعالج منه خارج مصر لمدة عام ونصف، حتى أصبحت حالتها ووضعها الصحي مستقر.

وتابع ابن شقيق الرئيس الراحل أنور السادات، أن بعدها جاءت إلى مصر وأكملت العلاج في أحد المراكز الطبية المتخصصة على مدار عام ونصف، ولكن في خلال الإسبوعين الماضيين تدهورت حالتها الصحية.

وأكمل محمد أنور السادات أن لذلك تم نقلها للرعاية الصحية في مركز طبي، مشيراً إلى أن حالتها حرجة وغير مستقرة الآن، والزيارات قد تكاد ممنوعة.

كورونا بريئة من وفاتها

وأكد ابن شقيق الرئيس الراحل أنور السادات أن ما تعالج منه جيهان السادات هو مرض ما صعب وليس فيروس كورونا، معقباً: "هذا المرض صعب إذا أُصيب إنسان في مرحلة متقدمة من العُمر".

وأردف محمد أنو السادات: "إن شاء الله مع الرعاية والاهتمام من الرئيس السيسي والأطباء، والتواصل الدائم، ونتمني أن تمر هذه الأزمة بكل سلام وخير".

وظلت جيهان السادات طريحة فراش المرض في الفترة الماضية، حتى وفاتها المنية صباح اليوم. 
 

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