ما حكم قراءة القرآن بطريقة خاطئة في الصلاة؟ دار الإفتاء تجيب

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول "ما حكم قراءة القرآن بطريقة خاطئة في الصلاة؟



وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن القرآن الذي يقرأه المصلي في الصلاة إما أن يكون في الفاتحة أو سواها.

وأشار إلى أن الخطأ في قراءة الفاتحة إذا كان يغير معناها فحينئذ لا تسجد للسهو ولكن تعيد الفاتحة ولو أنهيت الصلاة فيجب إعادة الصلاة، منوها أن الخطأ في السورة ما عدا الفاتحة فلا سجود للسهو فيها.

قراءة المأموم سورة الفاتحة خلف الإمام



حكم عدم قراءة المأموم سورة الفاتحة خلف الإمام في صلاة الجماعة.. سؤال ورد للشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

قال أمين الفتوى، خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار، أن من يصلي جماعة خلف الإمام ليس واجبًا أن يقرأ الفاتحة، لو صلي ولم يقرأ فصلاته صحيحة.

وأضاف: من أخذ بقول أبي حنيفة والمالكية ولم يقرأ في صلاة الجماعة صحيحة صلاته ولا شيء فيه، يقول الفقهاء من ابتلي بشئ من الخلاف فليقلد من أجازة.

الصلاة خلف إمام يصلي السنة



ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "ما حكم صلاة الفرض خلف من يصلي السُّنة دون إقامة أم لابد من أن تكون الصلاة واحدة بين الإمام والمأموم؟

وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن المذهب الشافعي يرى أن اختلاف الصلاة بين الإمام والمأموم لا تمنع الجماعة، فيجوز أن يقتدي المأموم وهو يصلي سنة خلف الإمام الذي يصلي الفرض أو العكس.

وتابع: بناءا على رأي الشافعية، فيجوز الصلاة بين الإمام والمأموم بدون تطابق الصلاتين، وتكون الصلاة صحيحة، أما من أراد أن ينفرد بصلاته بدون أن يفعل ذلك.

حكم الصلاة خلف إمام جالس



أفاد الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه يجوز للإمام أن يصلي جالسًا بالمأمومين إن كان لا يقدر على القيام وأداء أركان الصلاة وهو واقف.

وأبان «عثمان» في إجابته عن سؤال: «هل يجوز للإمام أن يصلي جالسًا وماذا يفعل المصلون؟»، عبر فيديو البث المباشر على صفحة دار الإفتاء على موقعها الرسمي بـ «فيسبوك» أن ذلك جائز له إذا وجد ما يمنعه عن الوقوف؛ فيصلي على كرسي وما شابهه.

وتابع أمين الفتوى: "أما المأمومون يصلون على حالتهم كما هم أصحاء قيامًا وقعودًا وسجودًا متابعين الإمام في جميع ما يفعله".