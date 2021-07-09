تأجيل محاكمة المتهمين المتسببين فى حادث قطار حلوان لـ15 يوليو

أجلت محكمة جنح امن دولة طوارئ، أمس جلسة النطق بالحكم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "حادث قطار حلوان" ليوم ١٥ يوليو الجاري.

وقال المهندس كامل الوزير وزير النقل، إن حادث قطار بضائع حلوان أسفر عن مصرع اثنين وإصابة 6 آخرين، لافتا إلى أن خط القطار مفرد وهو مختص لنقل البضائع من التبين إلى كافة شبكة السكك الحديدية.

وقال مصدر مسئول بالهيئة القومية للسكك الحديدية: إن التقرير الفني الخاص بحادث قطار حلوان، أثبت أن السائق كان ملتزمًا بتعليمات التشغيل من حيث سرعة القطار ومن حيث استخدام آلات التنبيه أثناء دخول الأماكن المزدحمة بالإضافة إلى تشغيل وسائل الأمان.

وجاء بالتقرير أنه أثناء دخول القطار منطقة الحادث تصادف وجود سيارتين بالقرب من شريط السكك الحديد، الأمر الذي أدى لاصطدام القطار بالعربات بالرغم من سرعة القطار المنخفضة كما أعلنت السكك الحديد.

مصدر بالسكك الحديد

وقال المصدر: إن قائد القطار قام بتسليم نفسه للشرطة فور الحادث لتتولى الشرطة التحقيق مع السائق في كافة ملابسات الحادث.

وكانت هيئة سكك حديد مصر أعلنت أنه أثناء مسير قطار بضائع محمل بالرخام على خط التبين / العباسية في المسافة بين التبين وحلوان تصادم القطار بـ2 ميني باص متوقفين في منطقة سكنية على مسافة قريبة جدًا من السكة ومتعارضين مع مسار القطار وفي مكان لا يوجد به أي مزلقانات أو أماكن معدة للعبور أو منطقه انتظار سيارات وحاول السائق التوقف ولم يتمكن من ذلك مما أدى إلى احتكاكه بأحدهما واصطدامه بالآخر وجار المتابعة.

حادثة السكك الحديد

على صعيد آخر، شددت السكك الحديدية على قائدي السيارات الالتزام بتعليمات الحركة وعدم الاقتراب من خطوط سير القطارات.

وتابع وزير النقل عمليات إعادة الحركة وعمليات إنقاذ المصابين وإجراءات الحادث.