بعد قرار الرئيس السيسي.. 10 معلومات لا تعرفها عن محور جيهان السادات .. صور

قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي تكريم اسم الراحلة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام، والتي قدمت نموذجاً للمرأة المصرية في مساندة زوجها في ظل أصعب الظروف وأدقها ، وذلك من خلال منح السيدة جيهان السادات وسام الكمال، مع إطلاق اسمها على محور الفردوس.
وفيما يلي يرصد صدى البلد في النقاط التالية تفاصيل محور جيهان السادات “الفردوس سابقا” :
- شريان جديد يقطع صلاح سالم والأوتوستراد وصولاً لـ«المشير طنطاوي».
- محور الفردوس الحر«جيهان السادات» يهدف إلى الربط بين منطقة وسط القاهرة، والمحاور الرئيسية الطولية «صلاح سالم – الأتوستراد – امتداد محور المشير طنطاوي».
- يرتبط المحور بالطريق الدائرى، والقاهرة الجديدة، وصولاً إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
- كما يساهم المحور فى تقليل الكثافات المرورية على الطرق القائمة، بمناطق مصر الجديدة، وغرب مدينة نصر، وكوبرى 6 أكتوبر.
- يساهم المحور أيضا في اختصار مسافات وزمن الرحلات المتبادلة، و يساهم المحور كذلك في تقليل استهلاك الوقود وخفض نسبة التلوث.
- بلغ تكلفته 1.2 مليار جنيه - من ميدان تاكى بشارع الفردوس، حتى امتداد محور المشير طنطاوى
- وتشمل أعمال مسار المحور، والأعمال الصناعية بطول 4,6 كم بعرض من 3 : 4 حارات مرورية، بالإضافة لتطوير 4 كم طرق محيطة بإجمالى أطوال 8,6 كم.
- و تشمل الأعمال 3 كباري علوية جديدة متعددة الاتجاهات، وتأهيل كوبري الفردوس القائم بشارع صلاح سالم، وإنشاء أسوار على واجهات المقابر والمنشآت الحكومية على جانبى مسار المحور، تماثل التراث المعمارى والحضارى للمنطقة.
- شملت الأعمال تنفيذ أعمال صرف مياه المطر، وإنارة الكباري والطرق بمسار المحور.
- شملت ترميم وتجديد قبة قنصوة الأثرية الواقعة فى مسار المحور.