بعد قرار الرئيس السيسي.. 10 معلومات لا تعرفها عن محور جيهان السادات .. صور

قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي تكريم اسم الراحلة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام، والتي قدمت نموذجاً للمرأة المصرية في مساندة زوجها في ظل أصعب الظروف وأدقها ، وذلك من خلال منح السيدة جيهان السادات وسام الكمال، مع إطلاق اسمها على محور الفردوس.



وفيما يلي يرصد صدى البلد في النقاط التالية تفاصيل محور جيهان السادات “الفردوس سابقا” :