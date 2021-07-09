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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

‎وفاة أكثر من 50 شخصا في حريق بمصنع غذائي في بنجلاديش

وفاة أكثر من 50 شخصا
وفاة أكثر من 50 شخصا في حريق بمصنع غذائي في بنجلاديش

عثر رجال الإنقاذ في بنجلاديش  اليوم الجمعة على جثث ما لا يقل عن 49 عاملا، بعد أن دمر حريق مصنعا لتجهيز الأغذية بالقرب من العاصمة داكا، ليرتفع عدد ضحايا الحادث إلى 52 شخصا، حسبما أفاد مسؤولون ورجال إطفاء.

ووفقًا لوكالة إفريقيا الإخبارية،قال المسؤول في هيئة الإطفاء عبدالله العارفين، إن رجال الإطفاء استغرقوا نحو 20 ساعة لإخماد الحريق الذي اندلع ظهر أمس الخميس في مصنع "هاشم فود اند بيفيريج" (هاشم للأغذية والمشروبات) المؤلف من 6 طوابق.

البحث والإنقاذ
وأضاف أنه تم العثور على جثث الـ49 عاملا في الطابق الرابع من المبنى، مشيرا إلى استمرار عملية البحث والإنقاذ في الطابقين الخامس والسادس.

وكان رجال الإنقاذ عثروا أمس الخميس على جثث 3 عمال آخرين، بعد وقت قصير من اندلاع الحريق في المصنع الواقع على بعد 25 كيلومترا شرقي داكا.


وينتج المصنع العصائر والمشروبات الغازية وغيرها من المواد الغذائية.

وقال عبدالله العارفين إن قوات الطوارئ أنقذت 25 عاملا، على الأقل، وتمكنت من الوصول إلى سطح المبنى عقب اندلاع الحريق مباشرة، مشيرا إلى أن الطابق الرابع كان مغلقًا، مما أدى إلى محاصرة العمال هناك حيث لقوا حتفهم.

 وأوضح العارفين أن الحريق تأجج بسبب تراكم مواد قابلة للاشتعال في المصنع، مثل ورق القصدير والصمغ والزجاجات البلاستيكية والزيت والورق، التي أججت الحريق.

وقال عمال نجوا من الحادث في تصريحات إن بوابة المصنع كانت مغلقة لأسباب أمنية، ورفض حراس الأمن فتحها من دون أوامر من المالك.

 

وفاة مصنع بنجلاديش الإطفاء حريق

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