بعد الجنازة العسكرية لـ جيهان السادات ..السيسي يكرم سيدات مصر أحياء وأموات

سطرت المرأة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تاريخا جديدا قد لا نبالغ حين نقول إنها لم تعيشه من قبل في عهد أي رئيس تولى حكم مصر أو حتى في عهد الملكية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يترك مناسبة أو فعالية تخص المرأة المصرية إلا وشدد على إكرامها واحترامها وتوفير سبل الراحة لها وتمكينها على كل المستويات.

تكريم السيدة جيهان السادات

التكريم للمرأة المصرية وتقدير دورها وحفظ حقها وكرامتها لم يقتصر عليها وهي تعيش بيننا بل بعد وفاتها، وتمثل ذلك في حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي عصر اليوم جنازة السيدة جيهان السادات قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات بطل الحرب والسلام، والتي رحلت عن عالمنا اليوم عن عمر يناهز 88 عاما.

تكريم الرئيس السيسي للسيدة جيهان السادات لم يتمثل فقط في توديعها وإقامة جنازة عسكرية لها كأول امرأة مصرية يقام لها مثل هذا النوع من الجنائز، بل منحها أيضا وسام الكمال والذي يمنح للسيدات نظير ما قدمناه من أدوارا بارزة وعطايا لم تتوقف.

موقف الرئيس السيسي من السيدة جيهان السادات لم يكن الأول من نوعه، فقد سبق للرئيس أن كرم الراحلة عندما دعاها لحضور الاحتفال بنصر أكتوبر في 2015، بعد أن حرمت من حضور هذا الاحتفال لأكثر من ثلاثة عقود.

وبعيدا عن السيدة جيهان السادات حرص الرئيس السيسي على أن يكون عهده منارة للمرأة المصرية وثورة ضد الموروثات التي تقلل من مكانتها واحترامها ودورها في المجتمع .

تحقيق الأحلام بدأ عام 2017

حققت المرأة المصرية الكثير من طموحاتها فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة بعد أن جعل عام 2017 هو عام المرأة، وبدأت وقتها الإنجازات، حيث أطلق استراتيجية 2030 التي يعمل من خلالها على تمكين المرأة اقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا.

وأكد الرئيس السيسي في جميع المؤتمرات على دعمه لدور المرأة وحقوقها، وأن كل طلباتها ستكون قيد التنفيذ، وبالفعل في عهده خطت كثير من الخطوات المهمة في تاريخها، ومن بينها:

- إصدار تشريعات وقوانين لحماية حقوق المرأة، من ضمنها "قانون المواريث" والذي يقضي بعقاب الممتنعين عن سداد ميراث المرأة أو حاجبي أي أدلة تثبت حقها في الميراث، وتوثيق الطلاق لحماية الأسر والأطفال من الأذى، وأيضًا تغليظ عقوبة المتحرش لتصل إلى خمس سنوات.

-تفعيل دور المجلس القومي للمرأة بشكل أكبر وقيامه بالكثير من المبادرات المهمة التي تهدف لمناهضة العنف ضد المرأة، وتمكين المرأة وتوعيتها بحقوقها والتواصل مع المرأة الريفية ومساعدتها في تفعيل دورها الاقتصادي والسياسي والاجتماعي.

-أكبر عدد من الوزيرات في تاريخ مصر 25% في تشكيل مجلس الوزراء الأخير، وهذا يبين حرصه على تمكين المرأة السياسي وثقته في إمكانياتها، وبالفعل الوزيرات يؤدين أدوارهن على أكمل وجه وأثبتت وجود الكفاءة والخبرة وأصبحوا قدوة لكثير من السيدات التى ترغب فى العمل العام والخدمة.

-أيضًا دخول المرأة البرلمان بقوة حيث وصلت نسبة مشاركة المرأة فيه 15% وهذا يجعلها مشاركة في الحياة السياسية وفى التشريعات كلها بقوة.

-اختيار أول مستشارة للرئيس للأمن القومي وهي السفيرة فايزة أبو النجا أول سيدة تتولى هذا المنصب الخطير.

-تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر فتم تمويل 57 ألف مشروع صغير لـ 79 ألف سيدة في برنامج تنمية المرأة الريفية لإيمانه بقدرة المرأة على التغيير خاصة بعد زيادة نسبة المرأة المعيلة.

-تدريب أكثر من 30 ألف من الشباب بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، 50% منهم من الفتيات والسيدات للنزول في انتخابات المحليات.

-ذِكر الرئيس الدائم لـ دعمه للمرأة وحديثه عن النماذج النسائية المصرية لتشجيع الفتيات على العمل والنجاح ، وتصريحه في منتدى شباب العالم بأهمية دور المرأة في حياة الأمم، وتكريمه لـ النماذج النسائية الناجحة، ومتحدى الإعاقة منهن.

-حرصه على مقابلة المكافحات منهن، والمشاركات في العمل مثل سائقة التروسيكل وغيرها من النماذج المشرقة.

-تعيين المرأة كـ محافظة يعتبر أول كسر للحاجز الاجتماعي والثقافي، وبالفعل أثبتت جدارتها في جميع المناصب.

-مشاركة إحدى الفتيات إلى جانب أحد الشباب في تقليد الفريق محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربى رتبة فريق أول خلال المؤتمر السادس للشباب، يؤكد أن المرأة المصرية جنبًا إلى جنب مع الرجل وكان بدعم الرئيس السيسي.

-تصريح الرئيس أن جهود الدولة المبذولة؛ لتمكين المرأة من كامل حقوقها وتكريمها بما تستحقه من تكريم، لا بد أن تليق بما قدمته وتقدمه من تضحيات، وقد وضعت الدولة استراتيجية متكاملة لتمكين المرأة فى إطار رؤية مصر 2030، عبر آليات فاعلة ومستدامة تضمن تنفيذها على الوجه الأكمل.

تغيير عدد من القوانين

-كما وجه الرئيس بـ تغيير عدد من القوانين أهمها:

-قانون تغليظ عقوبة الختان

-قانون الخدمة المدنية وحقوق المرأة العاملة

- قانون تجريم الحرمان من الميراث

- قانون تنظيم عمل المجلس القومي للمرأة

- قانون الاستثمار وضمان تكافؤ الفرص

- قانون حقوق ذوي الإعاقة

- قانون مواجهة المتهربين من دفع النفقة والمتعنتين عن سداد ديون النفقات

- قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات (جرائم التحرش عبر الوسائط الإلكترونية)

-قانون التأمينات والمعاشات وحقوق المرأة في القطاع غير الرسمي والعمالة غير المنتظمة