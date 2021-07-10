كيف تستفيد من حوافز ومزايا قانون المشروعات الصغيرة

حدد قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر العديد من الحوافز والمزايا للشباب في دعوى صريحة من الحكومة لتشجيع الشباب على إقامة المشروعات ونشر ثقافة العمل الحر.

ويستعرض صدى البلد أبرز هذه المزايا والحوافز التي يمكن الاستفادة منها بدعم من القانون الجديد.

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- إعفاء من ضريبة الدمغة

- إعفاء من تسجيل الأراضي

- إعفاءات جمركية على الألات

- ضريبة 1000 جنيه سنويا لحجم أعمال يصل لـ 250 ألف جنيه

- ضريبة 2500 جنيه سنويا لحجم أعمال يصل لـ 500 ألف جنيه

- ضريبة 5000 جنيه سنويا لحجم أعمال يصل لـ مليون جنيه

- 30% من أراضي المجمعات الصناعية والسياحية والزراعية لأصحاب المشروعات الصغيرة

- رد أو تحمل كلي لقيمة الاشتراك في المعارض لبعض الأنشطة المعينة التي يستهدف تنميتها

- تيسير الحصول على خدمات التأمينات الاجتماعية والسجل التجاري والبطاقة الضريبية

- 20% من مشتريات الحكومة لصالح المشروعات الصغيرة و20% أخرى للمشروعات المتوسطة