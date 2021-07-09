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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقتل وإصابة 4 أشخاص في هجوم بمدينة مارسيليا الفرنسية

مقتل شخص وإصابة 3
مقتل شخص وإصابة 3 آخرين في هجوم بمدينة مارسيليا الفرنسية

أفادت وسائل إعلام فرنسية بأن شخصا قتل بإطلاق نار وأصيب 3 آخرون جراء طعن بسكين بالقرب من روضة أطفال في مدينة مارسيليا جنوب فرنسا.


وقالت مصادر لقناة "بي إف إم تي في" الفرنسية إن الحادث وقع عصر الجمعة في الدائرة الـ 11 بمرسيليا، حيث تم إبلاغ الشرطة بحادث إطلاق نار.


وة عثرت الشرطة بعد الوصول إلى مكان الحادث على شاب عمره 18 سنة أصيب بطلقات نارية في الصدر وتوفي متأثرا بجروحه، موضحة إنه كان متورطا في تهريب المخدرات.


وأصيب 3 أشخاص بالطعن في المنطقة ذاتها من قبل شخص مجهول، ولم يعرف ما إذا كان المهاجم هو نفسه من أطلق النار أم لا.


ولم تتمكن الشرطة من توقيف منفذ أو منفذي الهجوم، ولا تزال ملابسات الحادث غامضة.

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ماكرون يعلن موعد إغلاق القواعد الفرنسية في مالي


أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، أن فرنسا ستبدأ إغلاق قواعدها العسكرية في شمال مالي في النصف الثاني من العام الجاري، وذلك في إطار خطة لخفض القوات الفرنسية الموجودة في منطقة الساحل.

 

وقال ماكرون، إن فرنسا ستسحب نحو ألفي جندي من منطقة الساحل الأفريقي، وسيكون لبلاده  ما بين 2500 إلى 3000 جندي في المنطقة.

 

وأضاف الرئيس الفرنسي في كلمة خلال قمة افتراضية مع قادة دول غرب إفريقيا الخمس، أن إغلاق القواعد في كيدال وتيساليت وتمبكتو "سيستكمل بحلول نهاية العام الجاري وقبل مطلع عام 2022".

وأوضح ماكرون أن فرنسا لن تنسحب من منطقة الساحل الإفريقي لكنها ستتدخل بطريقة مختلفة، مشيرا إلى تنسيق بلاده مع الحلفاء والتباحث معهم بشأن منطقة الساحل.

 

وتابع: "فرنسا لن تبقى للأبد في هذه المنطقة، لكن طُلب منها أن تكون حاضرة في الساحل، وضمن مدة زمنية معينة".

 

كما حذر الرئيس الفرنسي من التهديد الذي يشكله التنظيمات الإرهابية مثل "القاعدة" و"داعش" الإرهابيان، قائلا إنهما يعملان على تجنيد الشباب في هذه المنطقة الإفريقية.

 

وشدد ماكرون على أن هذه التنظيمات الإرهابية معروفة لدى فرنسا كونها نفذت عدة هجمات إرهابية استهدفت أراضي بلاده.

 

والتقى ماكرون في قصر الإليزيه رئيس النيجر محمد بازوم، كما شارك في القمة رؤساء  تشاد ومالي وبوركينا فاسو وموريتانيا عبر تقنية الاتصال المرئي

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