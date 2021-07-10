سفير مصر بالمغرب يكشف حقيقة تأخر وصول بعثة الأهلي

كشف أشرف إبراهيم سفير مصر بالمغرب، أن موعد نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا والذي سيكون بين الأهلي وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي في موعده.

وأضاف سفير مصر بالمغرب في تصريحات عبر شاشة “أون تايم سبورتس" :أطمئن الجميع المباراة بين الأهلي وكايزر تشيفز في موعدها يوم 17 الشهر الجاري.

وتابع :"من المفترض أن يدخل الأهلي في فقاعة طبية فور وصول البعثة وحتى موعد المباراة".

وواصل :"هناك اتصالات تمت بيني وبين محمود الخطيب وسمير عدلي بشأن ترتيبات وصول البعثة، وأيضًا هناك اتصالات مع الاتحاد المغربي".

وأنهى :"من المقرر أن تصل بعثة الأهلي يوم الثلاثاء المقبل عبر طائرة خاصة".

ويلعب الأهلي المباراة النهائية بعد تجاوزه الترجي الرياضي التونسي بالفوز عليه بنتيجة (4-0) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.

في المقابل، يخوض فريق كايزر تشيفز المباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه بعد تجاوز فريق الوداد البيضاوي المغربي بنتيجة (1-0).

جدير بالذكر أن الأهلي حامل لقب آخر نسخة من البطولة الأفريقية بعد تجاوز غريمه الزمالك بالفوز عليه في المباراة النهائية بنتيجة (2-1).