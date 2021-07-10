عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سفير مصر بالمغرب يكشف حقيقة تأخر وصول بعثة الأهلي

الأهلي - كايزر تشيفز
الأهلي - كايزر تشيفز

 

كشف أشرف إبراهيم سفير مصر بالمغرب، أن موعد نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا والذي سيكون بين الأهلي وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي في موعده.

وأضاف سفير مصر بالمغرب في تصريحات عبر شاشة “أون تايم سبورتس" :أطمئن الجميع المباراة بين الأهلي وكايزر تشيفز في موعدها يوم 17 الشهر الجاري.

وتابع :"من المفترض أن يدخل الأهلي في فقاعة طبية فور وصول البعثة وحتى موعد المباراة".

وواصل :"هناك اتصالات تمت بيني وبين محمود الخطيب وسمير عدلي بشأن ترتيبات وصول البعثة، وأيضًا هناك اتصالات مع الاتحاد المغربي".

وأنهى :"من المقرر أن تصل بعثة الأهلي يوم الثلاثاء المقبل عبر طائرة خاصة".

ويلعب الأهلي المباراة النهائية بعد تجاوزه الترجي الرياضي التونسي بالفوز عليه بنتيجة (4-0) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.

في المقابل، يخوض فريق كايزر تشيفز المباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه بعد تجاوز فريق الوداد البيضاوي المغربي بنتيجة (1-0).

جدير بالذكر أن الأهلي حامل لقب آخر نسخة من البطولة الأفريقية بعد تجاوز غريمه الزمالك بالفوز عليه في المباراة النهائية بنتيجة (2-1).

 

الأهلى ابطال افريقيا دوري ابطال افريقيا طائرة خاصة أون تايم سبورت إفريقيا

ترشيحاتنا

شاهد.. حادث تصادم بين 3 سيارات على المحور يتسبب في تكدس مروري

وزير التعليم يعلق على فيديو “الرقص في مراكز الدروس الخصوصية”

أفضل برنامج ترجمة للايفون عن طريق الكاميرا.. أبرزها Google Translate

حكم صلاة الجمعة خلف إمام يجلس على كرسي؟ دار الإفتاء ترد

نصائح لقائدي السيارات.. كيفية زيادة عزم السيارة ؟

الزمالك يكشف حقيقة التعاقد مع رمضان صبحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالد الغندور يهنئ الزمالك بـ لقب نادي القرن

خالد الغندور يهاجم شوبير عقب فوز الأهلي أمام المقاولون العرب

التطعيم مستمر.. الصحة تنفي توقف التطعيم بلقاح استرازينيكا

بيان عاجل من تليفزيون إيران بشأن انفجار طهران

إيداع فتاة التيك توك موكا حجازى إحدى دور الرعاية

نجوم في المستشفى.. هاني شاكر داخل العناية المركزة.. وهذه حالة عادل إمام

السعودية تعلن تعذر رؤية هلال ذي الحجة

السعودية تعلن موعد أول أيام عيد الأضحى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موجود منذ 24 عاما.. العثور على اكتشاف صادم داخل أذن فتاة|صور

انتبه.. هذه العلامة تشير إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم

طريقة عمل الكبدة الجملي بالردة بطرق مختلفة

طريقة عمل الجريش في عيد الأضحى.. 5 وصفات للأكلة الخليجية أبرزها الأحمر

فيديو

فيديو جراف| كل ما تريد معرفته حول الغرق الجاف وطرق علاجه

التفاوض بحسن نية.. ماذا جرى في جلسة مجلس الأمن حول سد النهضة

عنتيل جديد في المنيا.. استدرج أكثر من 20 سيدة وصورهن بغرفة نومه

فيديوجراف..بياعة بطيخ.. جيهان فاضل تظهر في فيديو غريب من كندا

المزيد

ساحة رأي

رسمي عجلان يكتب: الشخصية الوطنية فريضة غائبة

بيري محمد تكتب: ماهيه الجودو وكيفية صناعة أبطالها

د.فتحي حسين يكتب: تحية تقدير لأطباء مصر في غزة

مني داوود تكتب: مغامرة هنية

أحمد سلام يكتب: ذكري ملحمة كمين البرث

د.أميرة مجدي تكتب: أسباب الفشل في العلاقة الزوجية والحلول

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

الراعى والأغنام

إبراهيم شعبان

أفغانستان.. النار تشتعل من جديد

إيمان الدربي

معركة البكيني والبوركيني

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (1)

مروة لطفي

حرب خفية ضد صغارنا!

بهجت العبيدي

جلسة ثلاثية!

إلهام أبو الفتح

هل سيأخذ مجلس الأمن موقفًا عادلًا من سد النهضة؟!

مديحة عاشور

«محمد ثروت».. طرب الزمن الجميل

اﻟﻤﺰﻳﺪ