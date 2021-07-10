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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

موجود منذ 24 عاما.. العثور على اكتشاف صادم داخل أذن فتاة|صور

اكتشاف
اكتشاف

هل تعاني من صعوبة في السمع وتتساءل لماذا؟، إذا قد يكون من الجيد أن تطلب من طبيبك غسل أذنك لضمان عدم وجود شئ عمره عقود مختبئًا هناك مثل هذه الفتاة.

 

شاركت فتاة تدعى جوردان عمرها 26 عاما، مقطع فيديو عبر تطبيق TikTok بعنوان: "عندما تذهب إلى الطبيب مصابا بنزلة برد، فيعثر على مفاجأة داخل أذنك أثناء غسلها".

 

ثم عرضت صورة للاكتشاف الصادم بعد استخراجه من أذنها، وكان عبارة عن جسم غريب مغطى بالشمع وصفته بـ "الأنابيب".

 

هذه الأنابيب عبارة عن حلقات يتم إدخالها غالبًا في طبلة أذن الطفل ليتيح مرور الهواء بانتظام والحفاظ على الضغط متساويًا على كلا الجانبين في الأذن، ويمنع تراكم السوائل خلف الطبلة.

 

وضع الأطباء الأنابيب في أذني جوردان عندما كانت في الرابعة من عمرها، مما يعني أن الأنابيب ظلت عالقة داخل أذنيها لمدة 22 عامًا.

 

كان من المفترض أن تتساقط الحلقات بشكل طبيعي بعد ستة إلى 12 شهرًا، لكن بالنسبة لجوردان لم يحدث هذا مطلقًا، ولم تعرف أبدا رغم تضاؤل قدرة السمع لديها.

 

أصيب المستخدمين في التعليقات بالرعب من قصة جوردان وخشي الكثيرون على آذانهم.

SEC_85892422
SEC_85892422
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