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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

يتجاوز سعرها المليون جنيه.. كافيار الروسية تطلق إصدارات فاخرة من هواتف هواوي لأول مرة

مجموعة Jade Empire
مجموعة Jade Empire من هاتف هواوي Mate 40 Pro

تشتهر ماركة المجوهرات كافيار Caviar بإثراء الهواتف الذكية المتطورة من آيفون لآبل، وجلاكسي من سامسونج بأكثر المواد متانة وندرة، مثل الذهب والأحجار الكريمة، ولكن هذه المرة تتجه العلامة التجارية الفاخرة لتزيين هواتف عملاق التكنولوجيا الصيني هواوي.

وبحسب ما ذكره موقع "letsgodigital"، كشفت شركة كافيار لأول مرة عن إصدارات فاخر ومحدودة من هاتف هواوي Mate 40 Pro، وذلك احتفالا بالذكرى المئوية للحزب الشيوعي الصيني، مع مجموعة جديدة تعتمد على نفس الطراز، تسمى Jade Empire، والتي يأتي تصميمها مستوحى من الثقافة الصينية.

 

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إصدار Precious Harmony من هاتف هواوي Mate 40 Pro

يمتاز إصدار Precious Harmony، من هاتف هواوي Mate 40 Pro، بهيكل مصنوع من الذهب الأصفر الخالص عيار 18 قيراط، ومزينًا بنمط محفور بالليزر مستوحى من الزخارف الصينية التقليدية من حجر الكريم اليشم.

وزينت كافيار تصميم خلفية الهاتف باثنين من الحيوانات المقدسة الصينية؛ وهما السلحفاة وطائر الكركي، ترمز السلحفاة إلى الخلود والخصوبة، وتستخدم الشركة الروسية حجر اليشم الأخضر لتشكيل السلحفاة، وتأطيره بالذهب لتعطي شكل قوقعة السلحفاة، وبينما يرمز الطائر المقدس الكركي إلى السعادة والحظ السعيد، والذي تم تشكيله على ظهر الجهاز من المينا والمجوهرات و اليشم الأبيض والذهب عيار 18 قيراط.

وانتجت كافيار 8 نسخ فقط، من إصدار Precious Harmony، والذي يعد أغلى طرازات مجموعة هواوي Mate 40 Pro، وفي الثقافة الصينية الرقم 8 يرمز إلى الثروة والازدهار، وتبلغ تكلفة الهاتف حوالى 71 ألف دولار (أي ما يعادل مليون و 113 ألف جنيه مصري).

Huawei Mate 40
هاتف هواوي Mate 40 Pro Precious Harmony


هاتف هواوي Mate 40 Pro مع اليشم الأخضر Dragon’s Son

النموذج الثاني في مجموعة Jade Empire يسمى Dragon’s Son وهو مستوحى من التنين المجنح بي ياو أو بيكسيو، وهو رمز محبوب للازدهار في الصين، لهذا اختارت كافيار تزيين الجزء الخلفي من هاتف هواوي Mate 40 Pro، صورة تنين مجنح مصنوع من الذهب، يحمل كرة من الذهب اليشم في كفوفه مصنوعة من اليشم الأخضر.


ويأتي The Dragon’s Son في إصدار محدود من 16 قطعة، هذا الإصدار المحدود يكلف 6450 دولار أمريكي (أي ما يعادل 110 ألف جنيه مصري).

Huawei smartphone Green Jade
هاتف هواوي Mate 40 Pro Dragon’s Son

هاتف هواوي Mate الذكي مصنوع من التيتانيوم

النموذج الثالث الذي أطلقه الكافيار يسمى Gohua، هو تكريم للفنون الجميلة الفريدة في الصين، التي ولدت بين القرنين الثاني والثالث قبل الميلاد، يأتي الإصدار الفاخر بجسم مصنوع من التيتانيوم مع بعض العناصر من اليشم والذي يرمز إلى معنى مقدس في الثقافة الصينية، حيث يساعد على توخي الحذر ويحمي صاحبه من النوايا الشريرة.

ويتم تقديم هذا الطراز في إصدار محدود من 76 نسخة فقط،  تم تحديد سعر الإصدار المحدود من هواوي Mate 40 Pro، مقابل سعر 6290 دولار أمريكي (أي ما يعادل 98 ألف و600 جنيه مصري).

Huawei Mate smartphone titanium
هاتف هواوي Mate 40 Pro Gohua
كافيار هاتف هواوي Mate 40 Pro Jade Empire الثقافة الصينية

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