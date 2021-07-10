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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الراقصة دينا توجه رسالة لـ هاني شاكر بعد تعرضة لوعكة صحية

صدى البلد

وجهت الراقصة دينا، رسالة إلى أمير الغناء العربي هاني شاكر، وذلك بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها أول أمس الخميس وأسفرت عن نقله للمستشفى.

وكتبت دينا عبر  صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام ": سلامتك الف سلامة ربنا يديك الصحة .

 

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و كشف الفنان هاني شاكر عن تطورات حالته الصحية من خلال فيديو من على سريره في المستشفى.

وقال: "جمهوري الحبيب بتعذر عن حفلة النهارده في الأوبرا وأنا تعبان شوية وضربات قلبي ليست جيدة، وأقوم بعمل تحاليل وفحوصات ولازم على الأقل أتواجد 48 ساعة في العناية، وإن شاء الله نحدد ميعاد قريب جدا".

وقررت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر  تأجيل حفل الفنان هاني شاكر الذي كان مقرر إقامته مساء اليوم الخميس 8 يوليو  على مسرح النافورة إلى موعد آخر سيتم تحديده لاحقا وذلك بسبب أزمة صحية تعرض لها الفنان.

وتتمني دار الأوبرا المصرية وجميع الفنانين والعاملين الشفاء العاجل لأمير الغناء العربي هاني شاكر وعودته لإمتاع جماهيره في أقرب وقت.


وكان المطرب هانى شاكر، انتهى من البروفات الخاصة بالحفل الذى من المفرض أن يقام مساء اليوم بدار الأوبرا المصرية وتحديدا بمسرح النافورة في إطار حفلات الصيف.

وتلتزم دار الأوبرا المصرية بكافة الإجراءات الاحترازية اللازمة والبروتوكول الذى أكدت عليه وزارة الصحة من أجل الحفاظ على سلامة الحضور من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وطرح الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين، أغنية جديدة منذ يومين، وهي “لو سمحتوا” من كلمات الشاعر تامر حسين وألحان عزيز الشافعي.

وظهر هاني شاكر في كليب أغنية لو سمحتوا وبوستراتها بلوك جديد، استعان في اختياره بمبدع متخصص لتغيير شكله، إلى جانب آراء زوجته وابنه شريف.

وقال هاني شاكر في حوار خاص مع موقع “صدى البلد”، إنه لم يتوقع ردود الفعل الكبيرة حول صورته الأخيرة، وكشف سر نشاطه الفني مؤخرا ورغبته في العودة إلى التمثيل.

عن نشاطه الفني، قال هاني شاكر: "شعرت خلال فترة كورونا، أن العمل النقابي أخذني قليلا من عملي الفني، وقررت أن أهتم بهاني شاكر الفنان أكثر وأن أكون متكرر التواجد على السوشيال ميديا بأعمالي".

وأضاف: "قررت التركيز على طرح أغاني سينجل بعدما أصبح الاهتمام بالألبوم قليلا عن قبل، وأقدم أعمالا مختلفة، وأعد الجمهور بتقديم كل جديد خلال الفترة المقبلة".

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