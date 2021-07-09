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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

مرض هانى شاكر

يا رب ما أشوفك راقد.. رسالة هامة من تامر أمين لـ هانى شاكر.. فيديو

صدى البلد

قال الإعلامي تامر أمين، إن الفنان الكبير هانى شاكر تعرض لـ وعكة صحية، ونقل على إثرها للمستشفي لـ تلقى العلاج، موضحًا : هانى شعر بـ ضربات قلب سريعة وبعدها نقل لـ المستشفي"..


وأضاف خلال تقديمه برنامج " آخر النهار" المذاع على قناة النهار، أن الفنان الكبير كان لديه حفل فى الأوبرا، ولكنه حجز فى المستشفي، وتم إلغاء الحفلة، وسيتم تحديد موعد آخر للحفلة.


ولفت إلى أن حالة هانى شاكر مستقرة، وأن الفنان قدم رسالة لـ جمهوره من داخل المستشفي.


وتابع : " يا رب ما أشوفك راقد يا هانى.. وعلى طول تسعد جمهورك".
 

 

 

تعرض الفنان هاني شاكر الفنان نقيب الموسيقيين مساء اليوم الخميس لوعكة صحية مفاجئة وذلك تزامنا مع حفله بمسرح النافورة في دار الأوبرا.


ونشر هاني شاكر مقطع فيديو من المستشفى عبر حسابه علي "انستجرام" وكتب "يعتذر أمير الغناء العربي الفنان #هاني_شاكر عن حضوره  لحفله اليوم على مسرح النافورة في دار الأوبرا لتعرضه لوعكة صحية ونقله إلى المستشفى منذ قليل".


وكان انتهى المطرب هاني شاكر، من البروفات الخاصة بالحفل الذى من المفرض أن يقام مساء اليوم بدار الأوبرا المصرية وتحديدا بمسرح النافورة في إطار حفلات الصيف.


وتلتزم دار الأوبرا المصرية بكافة الإجراءات الاحترازية اللازمة والبروتوكول الذى أكدت عليه وزارة الصحة من أجل الحفاظ على سلامة الحضور من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

 

وطرح الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين، أغنية جديدة منذ يومين، وهي “لو سمحتوا” من كلمات الشاعر تامر حسين وألحان عزيز الشافعي.


سر عودة هاني شاكر للتمثيل

وظهر هاني شاكر في كليب أغنية لو سمحتوا وبوستراتها بلوك جديد، استعان في اختياره بمبدع متخصص لتغيير شكله، إلى جانب آراء زوجته وابنه شريف.

وقال هاني شاكر في حوار خاص مع موقع “صدى البلد”، إنه لم يتوقع ردود الفعل الكبيرة حول صورته الأخيرة، وكشف سر نشاطه الفني مؤخرا ورغبته في العودة إلى التمثيل.

عن نشاطه الفني، قال هاني شاكر: "شعرت خلال فترة كورونا، أن العمل النقابي أخذني قليلا من عملي الفني، وقررت أن أهتم بهاني شاكر الفنان أكثر وأن أكون متكرر التواجد على السوشيال ميديا بأعمالي".

وأضاف: "قررت التركيز على طرح أغاني سينجل بعدما أصبح الاهتمام بالألبوم قليلا عن قبل، وأقدم أعمالا مختلفة، وأعد الجمهور بتقديم كل جديد خلال الفترة المقبلة".

 

تامر امين هاني شاكر المستشفى النهار الأوبرا

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