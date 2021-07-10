عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعليم الإسكندرية: 26099 طالبًا بالشعبة العلمية يبدأون امتحانات الثانوية العامة

بدء ماراثون الثانوية
بدء ماراثون الثانوية العامة

قال الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية أن عدد المتقدمين للامتحان بلغ 46481 طالبًـا منهم 20382 للشعبة الأدبية و26099 للشعبة العلمية، يؤدون امتحاناتهم أمام 113 لجنة بالإدارات التعليمية الثماني المتواجدة في الإسكندرية.

وقامت مديرية تعليم الإسكندرية بتجهيز 16 استراحة بجميع الإدارات لافتا الى انه تم توفير كافة مستلزمات الإقامة الجيدة لزملائنا رؤساء اللجان ، كما تم التنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية لتوفير بيئة مناسبة لآداء الامتحانات ، وتم توفير ممرات مغطاة أمام مقار اللجان .

وأشار سعد إلى أنه تم تطعيم 3720 من المكلفين بأعمال امتحانات الثانوية العامة ضد فيروس كورونا حتى الان، كما وصلت المخصصات الطبية والصحية التي خصصتها الوزارة لأبنائنا الطلاب وزملائنا المعلمين حفاظا على الصحة العامة وتم توزيعها على مخازن الإدارات لتوزيعها على مقار اللجان الامتحانية بكل إدارة.

أقرا أيضًا:

مصايف الإسكندرية تنجح في تصميم أول عوامة لـ ذوي الهمم

كما تم تزويد كل لجنة بصندوق إسعافات أولية وتم التنبيه مشددا على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وتعقيم اللجان يوميا  ومراعات المسافات البينية والتباعد الاجتماعي الآمن ، وتوفير بوابات التعقيم وعدد ثلاثة أجهزة للكشف الحراري على الطلاب والمعلمين بكل لجنة ، وتوزيع المخصصات الطبية والصحية على الطلاب يوميًّـا.

ومن المقرر أن يقوم اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اليوم السبت في تمام الساعة التاسعة صباحًـا، بالمرور علي مدرسة "طه حسين الثانوية بنات" بإدارة شرق الكائنة في 72 شارع دمياط_بولكلي، وذلك في ضوء متابعة سير عملية امتحانات الثانوية العامة. 
 ووجه محافظ الإسكندرية بضرورة متابعة الالتزام التام بتطهير وتعقيم اللجان يوميا واستخدام أكواب كرتون للاستعمال مرة واحدة للمشروبات ، وتوفير سيارة إسعاف لخدمة مقار لجان النظام والمراقبة ، مشددا على ضرورة التنبيه على الملاحظين والمراقبين ورؤساء اللجان بارتداء الكمامات واستخدام أجهزة الكشف الحراري لكل لجنة، والحفاظ على المسافات البينية بين الطلاب، وتوفير بيئة ملائمة لأبنائنا الطلاب.

 كما اكد الشريف على رؤساء الاحياء بضرورة الاهتمام بنظافة محيط المدارس والاستمرار في عمل حملات لمنع الباعة الجائلين ومصادرة مكبرات الصوت المتسببة في الازعاج، لافتا الى ضرورة توفير طبيب لكل لجنة في حالة الاحتياج اليه، مشددا على ضرورة الالتزام بكافة التعليمات التي اعلنتها وزارة التربية والتعليم سواء فيما يختص بالطلاب او فيما يختص بمراقبي ومشرفي اللجان وذلك لضمان سير الامتحانات بالشكل الصحيح.
 

الاسكندرية تعليم الاسكندرية الشعبة العلمية اللغة العربية اخبار المحافظات اخبار الاسكندرية

ترشيحاتنا

فيديوجراف.. الجيش الأمريكي يختبر دواء يقاوم الشيخوخة

فيديوجراف.. 5 أكاذيب في كلمة وزير الري الإثيوبي أمام مجلس الأمن

دعاء العشر من ذي الحجة .. 32 كلمة أوصى بها النبي

بعد قرار الرئيس السيسي.. 10 معلومات لا تعرفها عن محور جيهان السادات .. صور

بالليمون والكولا.. تلاميذ يبتكرون طرق غريبة لتزييف نتائج اختبار كورونا.. شاهد

شاهد.. شاب سعودي يتحدى لاعب فرنسي شهير على فتح باسورد هاتفه مرتين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالد الغندور يهنئ الزمالك بـ لقب نادي القرن

نجوم في المستشفى.. هاني شاكر داخل العناية المركزة.. وهذه حالة عادل إمام

خالد الغندور يهاجم شوبير عقب فوز الأهلي أمام المقاولون العرب

خاص بالتفاصيل.. أوجستي يوقع علي عقود تدريب الأهلي والإعلان الرسمي خلال ساعات

التطعيم مستمر.. الصحة تنفي توقف التطعيم بلقاح استرازينيكا

تفاصيل الحالة الصحية للفنان عادل إمام

قبل جلسة مجلس الأمن.. الاتحاد الإفريقي يصدر بيانا عن مفاوضات سد النهضة

إيداع فتاة التيك توك موكا حجازى إحدى دور الرعاية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. شاب سعودي يتحدى لاعب فرنسي شهير على فتح باسورد هاتفه مرتين

بالتدليك.. 3 أماكن في الوجه تخلصك من صداع انتفاخات العين|صور

رجل يعثر على مغارة مرعبة أسفل منزله.. شاهد ماذا وجد بداخلها|فيديو

موجود منذ 24 عاما.. العثور على اكتشاف صادم داخل أذن فتاة|صور

فيديو

فيديو جراف| كل ما تريد معرفته حول الغرق الجاف وطرق علاجه

التفاوض بحسن نية.. ماذا جرى في جلسة مجلس الأمن حول سد النهضة

عنتيل جديد في المنيا.. استدرج أكثر من 20 سيدة وصورهن بغرفة نومه

فيديوجراف..بياعة بطيخ.. جيهان فاضل تظهر في فيديو غريب من كندا

المزيد

ساحة رأي

رسمي عجلان يكتب: الشخصية الوطنية فريضة غائبة

بيري محمد تكتب: ماهيه الجودو وكيفية صناعة أبطالها

د.فتحي حسين يكتب: تحية تقدير لأطباء مصر في غزة

مني داوود تكتب: مغامرة هنية

أحمد سلام يكتب: ذكري ملحمة كمين البرث

د.أميرة مجدي تكتب: أسباب الفشل في العلاقة الزوجية والحلول

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

الراعى والأغنام

إبراهيم شعبان

أفغانستان.. النار تشتعل من جديد

إيمان الدربي

معركة البكيني والبوركيني

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (1)

مروة لطفي

حرب خفية ضد صغارنا!

بهجت العبيدي

جلسة ثلاثية!

إلهام أبو الفتح

هل سيأخذ مجلس الأمن موقفًا عادلًا من سد النهضة؟!

مديحة عاشور

«محمد ثروت».. طرب الزمن الجميل

اﻟﻤﺰﻳﺪ