تعليم الإسكندرية: 26099 طالبًا بالشعبة العلمية يبدأون امتحانات الثانوية العامة

قال الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية أن عدد المتقدمين للامتحان بلغ 46481 طالبًـا منهم 20382 للشعبة الأدبية و26099 للشعبة العلمية، يؤدون امتحاناتهم أمام 113 لجنة بالإدارات التعليمية الثماني المتواجدة في الإسكندرية.

وقامت مديرية تعليم الإسكندرية بتجهيز 16 استراحة بجميع الإدارات لافتا الى انه تم توفير كافة مستلزمات الإقامة الجيدة لزملائنا رؤساء اللجان ، كما تم التنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية لتوفير بيئة مناسبة لآداء الامتحانات ، وتم توفير ممرات مغطاة أمام مقار اللجان .

وأشار سعد إلى أنه تم تطعيم 3720 من المكلفين بأعمال امتحانات الثانوية العامة ضد فيروس كورونا حتى الان، كما وصلت المخصصات الطبية والصحية التي خصصتها الوزارة لأبنائنا الطلاب وزملائنا المعلمين حفاظا على الصحة العامة وتم توزيعها على مخازن الإدارات لتوزيعها على مقار اللجان الامتحانية بكل إدارة.

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كما تم تزويد كل لجنة بصندوق إسعافات أولية وتم التنبيه مشددا على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وتعقيم اللجان يوميا ومراعات المسافات البينية والتباعد الاجتماعي الآمن ، وتوفير بوابات التعقيم وعدد ثلاثة أجهزة للكشف الحراري على الطلاب والمعلمين بكل لجنة ، وتوزيع المخصصات الطبية والصحية على الطلاب يوميًّـا.

ومن المقرر أن يقوم اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اليوم السبت في تمام الساعة التاسعة صباحًـا، بالمرور علي مدرسة "طه حسين الثانوية بنات" بإدارة شرق الكائنة في 72 شارع دمياط_بولكلي، وذلك في ضوء متابعة سير عملية امتحانات الثانوية العامة.

ووجه محافظ الإسكندرية بضرورة متابعة الالتزام التام بتطهير وتعقيم اللجان يوميا واستخدام أكواب كرتون للاستعمال مرة واحدة للمشروبات ، وتوفير سيارة إسعاف لخدمة مقار لجان النظام والمراقبة ، مشددا على ضرورة التنبيه على الملاحظين والمراقبين ورؤساء اللجان بارتداء الكمامات واستخدام أجهزة الكشف الحراري لكل لجنة، والحفاظ على المسافات البينية بين الطلاب، وتوفير بيئة ملائمة لأبنائنا الطلاب.

كما اكد الشريف على رؤساء الاحياء بضرورة الاهتمام بنظافة محيط المدارس والاستمرار في عمل حملات لمنع الباعة الجائلين ومصادرة مكبرات الصوت المتسببة في الازعاج، لافتا الى ضرورة توفير طبيب لكل لجنة في حالة الاحتياج اليه، مشددا على ضرورة الالتزام بكافة التعليمات التي اعلنتها وزارة التربية والتعليم سواء فيما يختص بالطلاب او فيما يختص بمراقبي ومشرفي اللجان وذلك لضمان سير الامتحانات بالشكل الصحيح.

