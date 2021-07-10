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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميسي يقود الهجوم.. تشكيل الأرجنتين المتوقع لمواجهة البرازيل في نهائي كوبا أمريكا

ليونيل ميسي نجم منتخب
ليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتين

يترقب عشاق كرة القدم العالمية، مواجهة نارية، بين البرازيل والأرجنتين، غدا، الأحد، على ماراكانا، في نهائي بطولة كوبا أمريكا.

 

موعد مباراة البرازيل ضد الأرجنتين والقنوات الناقلة:

 

وتقام مباراة البرازيل ضد الأرجنتين في تمام الثانية من صباح غدا، الأحد، وتذاع عبر قناتي beIN Sports HD 5 Max، و beIN Sports HD 6 Max، بتعليق رؤوف خليف.

 

تشكيل الأرجنتين المتوقع لمواجهة البرازيل:

 

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز

 

الدفاع: ناهول مولينا – خيرمان بيتزيا – نيكولاس أوتاميندي – نيكولاس تاجليفيكو.

 

الوسط: رودريجو دي بول – جيدو رودريجيز – جيوفاني لو سيلسو.

 

الهجوم: ليونيل ميسي – لاوتارو ماريتينيز – نيكولاس جونزاليس.

 

 

البرازيل ضد الأرجنتين:

 

مباراة الغد، هي النهائي الرابع بين قطبي الكرة اللاتينية البرازيل والأرجنتين، التانجو فاز في نسخة 1937 والسامبا فاز في نسختي 2004 و2007.

 

البرازيل تأمل لتحقيق لقبها العاشر والثاني على التوالي.

 

وحقق منتخب البرازيل الفوز علي منافسه بيرو بنتيجة هدف دون رد ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا.

 

جاء هدف منتخب البرازيل عن طريق لوكاس باكيتا  في الدقيقة 35 من زمن المباراة .

 

وتأهل منتخب البرازيل الي نهائي بطولة كوبا أمريكا التي تستضيفها علي ملاعب السامبا.

 

وأعلن الاتحاد الأمريكي الجنوبي لكرة القدم (كونميبول) ، الأربعاء الماضي، أن مهاجم المنتخب البرازيلي جابريال خيسيوس سيغيب عن المباراة النهائية لكوبا أميركا ضد الأرجنتين بسبب إيقافه مباراتين إثر طرده في المباراة ضد تشيلي في ربع النهائي.

 

وحصل خيسيوس على البطاقة الحمراء المباشرة بسبب تدخل قوي على التشيلي أوجينيو مينا، وعلى الرغم من النقص العددي نجح منتخب بلاده حامل اللقب في الفوز 1-صفر وبلوغ المباراة النهائية.

 

وغاب خيسيوس عن مواجهة الدور نصف النهائي ضد بيرو، وصيفة النسخة السابقة، الإثنين والتي حسمتها البرازيل 1-صفر أيضا.

 

على الجانب الآخر، يسعى منتخب الأرجنتين بقيادة نجمه ليونيل ميسي، لحصد اللقب الخامس عشر ومعادلة أوروجواي صاحبة الرقم القياسي.

 

ويأمل ليونيل ميسي في إنهاء 16 عاما من النحس، بتحقيق أول بطولة له، مع منتخب الأرجنتين الأول.

 

وتأهل منتخب الأرجنتين إلى المباراة النهائية، على حساب كولومبيا، بركلات الترجيح، بعد التعادل الايجابي بنتيجة 1-1، حيث أحرز هدف الارجنتين اللاعب لاوتارو مارتنيز في الدقيقة السابعة من زمن المباراة بينما عادل النتيجة اللاعب لويز دياز في الدقيقة 61 في الشوط الثاني لتنتهي المباراة بهذه النتيجة ومن ثم يلجأ الفريقان لركلات الترجيح والتي شهدت تألق الحارس الارجنتيني إيميليانو مارتينيز والذي قم بصد 3 ضربات كانت السبب الرئيسي لتأهل فريق الارجنتين والذي انتهت ضربات الترجيح 3-2 لصالحه.

 

 

 

 

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