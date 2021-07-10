عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

النائبة سارة النحاس توجه طلبي إحاطة لوزيرة الصحة والسكان

الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد ، وزيرة الصحة

قدمت الدكتورة سارة  النحاس عضو مجلس النواب، طلبي إحاطة للدكتورة هالة زايد وزيرة  الصحة الأول بشأن توفير آلية خاصة بعيدة عن نظام السيستم بالنسبة للتطعيم ضد فيروس كورونا نظرا لوجود بعض القرى والمناطق التي تعانى من عدم وجود وحدات صحية أو مراكز لقاح.

وقالت النائبة سارة النحاس فى بيان صحفى لها أن هناك تحديات للتسجيل بالنسبة للعمالة المصرية المسافرة للخارج وعدم ربطهم بمواعيد يعرضهم لفقد فرص العمل لارتباطهم بمواعيد محددة للتأشيرات ، وكذلك  ضرورة توفير نوع اللقاح المعتمد في تلك الدول ،  لأن  هناك الكثير من المواطنين تعرضوا إلى رفض الشهادات الممنوحة لهم بعد تطعيهم من دول معينة على أن  يتم ذلك من خلال  محافظتهم .

وتابعت:بالنسبة لطلب الإحاطة الثانى بشأن المعينين على بند 2/3 أجور موسمية " صناديق خاصة بمديرية الصحة بالإسكندرية وعددهم 31 موظفاً  ولم  يتقاضوا رواتبهم منذ شهر نوفمبر 2020 وحتى تاريخه ، في حين  أن المديرية ترسل تعزيزات مالية  ولكنها غير وافية للتعديلات الفعلية مما يتسبب في عجز بند مرتباتهم .

وقالت النائبة سارة النحاس أنه تم مخاطبة المديرية أكثر من مرة لإرسال  تعزيزات مالية واقعية ولكن دون جدوى ، وطالبت الإدارة  الصحية لصرف فارق المرتبات أو المرتبات من صناديق الوحدات وهى تعلم أن  صناديق الوحدات لا تكفى للصرف على الوحدات .

وطالبت النائبة سارة النحاس بتثبيت هؤلاء العاملين حفاظاً على استقرار أوضاعهم المعيشية.

وزيرة الصحة فيروس كورونا مراكز لقاح القرى صناديق خاصة

ترشيحاتنا

تقرير تركي: جالاتا سراي يقترب من حسم صفقة رمضان صبحي

تعديل مفاجئ في موعد مباراة المقاصة والأهلى في الدوري

مهزلة سياسية.. حكومة إسرائيل الجديدة تحت المجهر وهذا ما فعلته

وزير التعليم: عقوبات وخيمة لـ مصور امتحان عربي الثانوية العامة

إسرائيل تحبط تهريب أسلحة من لبنان.. وحزب الله بدائرة الاتهام

نصائح علي جمعة مع اقتراب العشر الأوائل من ذي الحجة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نجوم في المستشفى.. هاني شاكر داخل العناية المركزة.. وهذه حالة عادل إمام

إحالة مسئول بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للمحاكمة للاستيلاء علي أموال المعاشات

جروبات الغش تتداول صور أسئلة وإجابات عربي الثانوية العامة.. والتعليم تتتبعها

"عمليات التعليم" تضبط الطالب المسئول عن نشر صور امتحان عربي الثانوية العامة

تعليق ساخر من خالد الغندور على تعاقد الأهلي مع مدرب الزمالك

خاص بالتفاصيل.. أوجستي يوقع علي عقود تدريب الأهلي والإعلان الرسمي خلال ساعات

قرار سعودي عاجل بشأن المقاهي في مكة المكرمة

التطعيم مستمر.. الصحة تنفي توقف التطعيم بلقاح استرازينيكا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جدول تنظيف المنزل قبل العيد سريعا

يرجع للقرن الـ18.. رجل يعثر على مبنى من العظام والأسنان أسفل منزله|صور

بالليمون والكولا.. تلاميذ يبتكرون طرق غريبة لتزييف نتائج اختبار كورونا.. شاهد

شاهد.. شاب سعودي يتحدى لاعب فرنسي شهير على فتح باسورد هاتفه مرتين

فيديو

اختاره الله لي شريك حياتي .. هاجر أحمد تدخل العش الذهبي

فيديوجراف.. 5 أكاذيب في كلمة وزير الري الإثيوبي أمام مجلس الأمن

فيديو جراف| كل ما تريد معرفته حول الغرق الجاف وطرق علاجه

التفاوض بحسن نية.. ماذا جرى في جلسة مجلس الأمن حول سد النهضة

المزيد

ساحة رأي

رسمي عجلان يكتب: الشخصية الوطنية فريضة غائبة

بيري محمد تكتب: ماهيه الجودو وكيفية صناعة أبطالها

د.فتحي حسين يكتب: تحية تقدير لأطباء مصر في غزة

مني داوود تكتب: مغامرة هنية

أحمد سلام يكتب: ذكري ملحمة كمين البرث

د.أميرة مجدي تكتب: أسباب الفشل في العلاقة الزوجية والحلول

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

الراعى والأغنام

إبراهيم شعبان

أفغانستان.. النار تشتعل من جديد

إيمان الدربي

معركة البكيني والبوركيني

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (1)

مروة لطفي

حرب خفية ضد صغارنا!

بهجت العبيدي

جلسة ثلاثية!

إلهام أبو الفتح

هل سيأخذ مجلس الأمن موقفًا عادلًا من سد النهضة؟!

مديحة عاشور

«محمد ثروت».. طرب الزمن الجميل

اﻟﻤﺰﻳﺪ