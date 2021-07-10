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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير التعليم لـ صدى البلد : ضبط طالب بالغربية صور امتحان عربي الثانوية.. والامتحانات هادئة

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن هناك حوالي ٧٠٠ ألف طالب وطلبة بدأوا اليوم امتحانات الثانوية العامة 2021 بمادة اللغة العربية.

وقال وزير التربية والتعليم في تصريح خاص لموقع صدى البلد : طلاب الثانوية العامة يمتحنون في هدوء ، والأمور تسير على ما يرام.

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كل الورق متصور.. وزير التعليم: تصحيح امتحانات الثانوية العامة بالكمبيوتر والاسكانر

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بالصور.. وزير التعليم داخل غرفة العمليات لمتابعة امتحانات الثانوية العامة

و فيما يخص تداول بعض صور امتحان اللغة العربية بعد توزيعه داخل لجان امتحانات الثانوية العامة ، أكد وزير التربية والتعليم لـ صدى البلد أن طالبا واحدا بالغربية صور ورقته وتم القبض عليه .

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا تهاون مع الغشاشين في لجان امتحانات الثانوية العامة 2021.

وقال وزير التربية والتعليم “على الجميع أن يعلم أن لجان امتحانات الثانوية العامة 2021 بها كاميرات وعناصر أمنية لضبط أي محاولات غش من أي نوع وسرعة التعامل معها بالقانون”.

وأضاف وزير التربية والتعليم "قانون الغش الجديد حدد عقوبات الغشاشين وتصل إلى الحبس، لذا نحذر من أن أي حالة غش عن طريق التابلت أو الموبايل أو سماعات بلوتوث أو أي وسائل غش سيتم رصدها فورا.

واستكمل وزير التربية والتعليم تصريحاته قائلا “يتم رصد جميع جروبات التليجرام والسوشيال ميديا عموما المتخصصة في الغش من جانب مباحث الانترنت وكاميرات المراقبة الموجودة في اللجان والجميع سيتم محاسبته”.

وأكدت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنها تتابع جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2021 بـ كاميرات المراقبة “بالصوت والصورة”.

 

وقالت غرفة عمليات التعليم “ستكشف الكاميرات أى محاولات غش للتعامل معها فورا بالقانون”.

وبدأ منذ قليل طلاب الثانوية العامة 2021 “الشعبة العلمية ” ، أداء امتحان اللغة العربية ، الذي يستمر زمنه من العاشرة صباحا حتى الواحدة ظهرا ، حيث صعد طلاب الثانوية العامة إلى لجان امتحانات الثانوية العامة 2021 ، وجلسوا في مقاعدهم وتم توزيع كراسات الاسئلة واوراق البابل شيت في الموعد دون أي تأخير .

وكانت قد بدأت غرف عمليات متابعة امتحانات الثانوية العامة في المديريات والإدارات التعليمية عملها منذ الخميس الماضي ، وتتمثل مهام هذه الغرف في :
 

- متابعة وصول كراسات الامتحان وأوراق الإجابة لمقار اللجان.
 

- متابعة عودة أوراق الامتحان حتى وصولها لمقرات لجان النظام والمراقبة.
 

- متابعة أعمال مراكز توزيع كراسات الامتحان الواقعة في نطاق المديرية التعليمية.
 

- متابعة لجان سير الامتحان والعمل على حل كافة المعوقات التي تواجه العمل بها

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