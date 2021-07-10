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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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دار الإفتاء

دار الإفتاء تنبه وتنصح بذلك للمقبلين على شراء الأضحية و عند الذبح

الأضحية
الأضحية

قال الدكتور خالد عمران، أمين عام الفتوي بدار الإفتاء المصرية، إن الأضحية عبادة جعلها الله سبحانه وتعالي وشرعها للمسلمين، حيث أنها سنة نبوية فعلها رسول الله النبي محمد عن أهله وعن فقراء أمته.

وأضاف "عمران" خلال لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الأضحية يتقرب فيها المسلم إلى الله بذبح شئ من الأنعام لبعد صلاة العيد وتمتد لفترة صيام العيد وثلاثة أيام بعدها.

ونصح المقبلين على شراء الأضحية أن تكون من أكثر من جهة وحسن إختيار ما يتقرب به إلى الله من حيث أن تلك تكون موفورة اللحم، بالإضافة إلى أن الذبيحة تكون صحيحة من الناحية الطبية، ومن هنا تتدخل إستشارة الأطباء البيطريين فى أن هذا اللحم صالح وخالي من الأمراض وما يعكر أن تكون قربة من الله سبحانه وتعالي.

 

ونبه أنه عند الذبح ينبغي مراعاة الله سبحانه وتعالي، مثل المراعاة فى الروح التى سيذبحها وأن الله شرع له أن يذبحها ويسخرها له لا لأنه يسلطه على شئ من المخلوقات، وإنما هو تسخير من نعمته.

 

وأشار إلى أنه على من يقوم بالذبح أن يكون كفء وقادرا عن الذبح، بالإضافة إلى أنه لا يري أختها ذبحها وأن يقدم لها الطعام والماء قبل أن تذبح  ويغمض عينيها ويريحها كما ذكر قال النبي محمد.

وفي سياق أخر، أعلنت دار الفتوى بلبنان في بيان لها اليوم، أن "يوم عرفة التاسع من شهر ذي الحجة 1442هـ يوافق يوم الاثنين التاسع عشر من شهر يوليو الجاري 2021م، بحيث يكون يوم عيد الأضحى المبارك الثلاثاء العاشر من شهر ذي الحجة لعام 1442هـ الموافق للعشرين من شهر يوليو الجاري 2021".

وقالت في بيانها  "دار الفتوى تهنىء حجاج بيت الله الحرام، وتتمنى لهم حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، وتهنىء المسلمين عامة بهذا العيد المبارك، وتسأل الله تعالى أن يعيده عليهم وعلى اللبنانيين جميعا بكل خير وأمن وسلام واستقرار".

وكانت المحكمة العليا السعودية، أعلنت عن عدم ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء هذا اليوم الجمعة، موضحة أن أول أيام عيد الأضحى المبارك يوم الثلاثاء 20 يوليو.

وقالت المحكمة العليا السعودية في بيان عقب عدم ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة، إنه تقرر أن "السبت الموافق 10 / 7 / 2021، هو المكمل للثلاثين من شهر ذي القعدة، وغدا الأحد الأول من شهر ذي الحجة، والوقوف بعرفة يوم الاثنين التاسع عشر من شهر يوليو الجاري، وعيد الأضحى المبارك يوم الثلاثاء الذي يليه.

دار الإفتاء المصرية الأضحية رسول الله النبي محمد شراء الأضحية

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