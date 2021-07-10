محافظ الجيزة يطمئن على سير امتحانات الثانوية العام بمدارس الأورمان والقومية والسعيدية

أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة صباح اليوم، جولة تفقدية لمتابعة سير امتحانات طلاب الثانوية العامة، في عدد من مدارس المحافظة، والتي بدأها بمتابعة سير الامتحان بمدرسة الأورمان الثانوية بنات بحي الدقي.

كما تفقد محافظ الجيزة، سير امتحانات الثانوية العامة بالمدرسة القومية الثانوية التابعة لإدارة العجوزة التعليمة، ومدرسة السعيدية الثانوية التابعة لإدارة جنوب الجيزة التعليمية، بحضور هند عبدالحليم نائب محافظ الجيزة، ومجدي الجيار وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، والدكتور محمد منصور وكيل وزراة التربية والتعليم بالمحافظة.

وناشد محافظ الجيزة، أولياء أمور طلاب الثانوية العامة، عدم التواجد أمام لجان الامتحانات، ومنع الزحام، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية الواجب مراعاتها حرصًا على سلامتهم وللحد من أي تجمعات أمام اللجان.

ووجه محافظ الجيزة رسالة طمأنة لأولياء أمور طلاب الثانوية العامة، قائلا: "متقلقوش واطمنوا ولادكم في عنينا.. وبلاش زحام قدام المدارس علشان سلامتكم وسلامتهم".

73 ألف و 923 طالبة وطالبة

وأكد المحافظ أنه تم تجهيز 165 لجنة أساسية للعام الحالي يؤدى بها 73 ألف و 923 طالبة وطالبة الامتحانات هذا العام حيث تضم كل لجنة 14 طالب فقط، مؤكدًا على توفير الكمامات للطلاب والحفاظ على المسافات والإجراءات الوقائية والاحترازية بين الطلاب، وتوفير كبائن تعقيم أمام مقار لجان الثانوية العامة على مستوي المحافظة وتوفير مطهرات وكواشف حرارية داخل اللجان.

وأوضح أنه سيتم متابعة سير عملية الامتحانات يوميًا لتلاشي أي معوقات داخل اللجان وذلك من خلال غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن.

تجهيز 69 استراحة للمراقبين

وأشار المحافظ إلى ان مديرية التربية والتعليم بالجيزة قامت بتجهيز 69 استراحة للرجال والسيدات على مستوى المحافظة مجهزة بكل سبل الإقامة المناسبة للمراقبين بلجان الثانوية العامة من الخارج وتتوافر بها المطهرات وأدوات التعقيم اللازمة.