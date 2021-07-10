عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل ليه لأ.. مشهد غير نظرة الجمهور لـ سارة عبد الرحمن

سارة عبد الرحمن 
سارة عبد الرحمن 

بعد أن خلقت حالة من النفور لدى الجمهور من شخصيتها الملتوية، استطاعت الفنانة سارة عبد الرحمن أن تحصد التعاطف في مشهد واحد، يُظهر مدى ضعفها وانكسارها واستسلامها لحقيقة كونها غير مؤهلة لدور الأم، وذلك ضمن أحداث الجزء الثاني من مسلسل ليه لأ؟!، الذي يُعرض حالياً على منصة شاهد، محققاً أعلى نسبة مشاهدة في مصر على المنصة مؤخراً.

 

على مدار حلقات الجزء الثاني من ليه لأ؟!، استطاعت سارة عبد الرحمن وباقتدار أن تجسد شخصية رانيا المركبة التي أصابها اكتئاب الولادة تاركاً لديها أثراً سلبياً جعلها تخفق في دورها كأم من ناحية وكزوجة من ناحية أخرى. ليكون المحرك لأفعالها الملتوية تجاه طليقها صلاح (أحمد حاتم) وحبيبته دكتورة ندى (منة شلبي) للتفريق بينهما.

txt

خاص.. سارة عبد الرحمن تبدأ تصوير فيلم الثمانية

txt

خاص| سارة عبد الرحمن: بكينا في كواليس "ليه لا2" بسبب الطفل يونس

في سبيل الضغط على صلاح، تطالبه رانيا باستعادة حضانة ابنتهما سلمى، لكن بعد نجاحها في ذلك، سرعان ما تجد نفسها أضعف من أن تقوم بدور الأم. وأمام هذه الحقيقة تستسلم رانيا وتقرر إعادة سلمى لوالدها، وهو ما يجعلها تبكي عند وداعها لها في مشهد مؤثر أدته سارة ببراعة.

 

يعد هذا هو التعاون الأول بين سارة عبد الرحمن ومنة شلبي، والثاني مع أحمد حاتم، بعد لقائهما في فيلم الكنز 2: الحب والمصير في 2019. وهو من إخراج مريم أبو عوف وفكرة وسيناريو وحوار دينا نجم وإشراف على الكتابة مريم نعوم، ويشارك في بطولته أيضاً مراد مكرم، دنيا ماهر، مها أبو عوف والطفلين سليم مصطفى ومنى أحمد زاهر.

 

آخر ظهور لـ سارة عبد الرحمن 

يُذكر أن آخر ظهور لـ سارة عبد الرحمن في الدراما التلفزيونية كان في مسلسل سابع جار 2018، من خلال شخصية هبة التي حققت نجاحاً كبيراً، وتركت بصمة لدى الجمهور، لكونها تمثل قطاعاً كبيراً من الفتيات في عمر العشرينيات، لترصد صراع هذا الجيل مع الأجيال السابقة، وما يحمل من قضايا وهموم البحث عن الهوية، وقد حققت سارة ظهورها الأول أمام النجم أحمد حلمي في الفيلم الكوميدي 1000 مبروك، لتشارك بعدها في العديد من المسلسلات التلفزيونية والأفلام السينمائية، من بينها تحت السيطرة، لا تطفئ الشمس، وسواح.

سارة سارة عبد الرحمن الفنانة سارة عبد الرحمن الفنانة مسلسل ليه لا مسلسل

موضوعات متعلقة

في ذكرى وفاتها.. المنتجة مى مسحال صانعة النجوم

كميل سلامة: هذا ما ساعدني على تجسيد شخصيتي في "سنوات الحب والرحيل"

منتجة "من يحرقن الليل" تكشف صعوبات تصوير الفيلم

هاني كمال ينضم إلى مسرحية «ألمظ وسي عبده»

خاص.. سارة عبد الرحمن تبدأ تصوير فيلم الثمانية

مطلقة.. هيدي كرم تكشف تفاصيل مشاركتها في فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين

دريد لحام وباسل الخطيب في فيلم الحكيم بعد رحلة دمشق حلب

بـ 32 اسماً.. مصر تتصدر قائمة الـ101 الأكثر أهمية في السينما العربية

ترشيحاتنا

امتحانات الثانوية العامة.. خبير تربوي: مفيش نتائج عالية والامتحانات تعتمد على الفهم

مسحة طبية للاعبي الزمالك قبل العودة للتدريبات

بيان عاجل لوزير التعليم حول ماحدث في امتحان اللغة العربية للثانوية العامة

جناح الأزهر في معرض الكتاب يرسم البسمة على وجوه الأطفال... شاهد

أمر ملكي.. اعتماد سقف لأسعار البنزين في السعودية

تعرف ماذا فعل النبي فى العشر الأوائل من ذى الحجة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نجوم في المستشفى.. هاني شاكر داخل العناية المركزة.. وهذه حالة عادل إمام

بفستان مكشوف.. زوجة عماد متعب تثير الجدل في أحدث ظهور لها

خبير جيولوجي: سد النهضة صنف دوليا ضمن المشاريع الأكثر خطورة.. واحتمالات انهياره واردة

تفاصيل 8 ساعات من اعترافات موكا حجازي: عايزة شهرة وفلوس ومارست الرذيلة مع أصحابي

بيان عاجل لوزير التعليم حول ماحدث في امتحان اللغة العربية للثانوية العامة

استدعاء القائمين علي امتحانات الثانوية .. أول تحرك من البرلمان بشأن تداول امتحان اللغة العربية

قرار جديد من الأطباء.. تطورات الحالة الصحية لـ هاني شاكر

تعليق ساخر من خالد الغندور على تعاقد الأهلي مع مدرب الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الأركان يعود إلى أرض الوطن بعد انتهاء زيارته الرسمية لدولة اليونان

جدول تنظيف المنزل قبل العيد سريعا

يرجع للقرن الـ18.. رجل يعثر على مبنى من العظام والأسنان أسفل منزله|صور

بالليمون والكولا.. تلاميذ يبتكرون طرق غريبة لتزييف نتائج اختبار كورونا.. شاهد

فيديو

أمام مجلس الأمن.. شاب يرفع العلم المصري وسط مظاهرة إثيوبية

بمارس الرَذِيلة بفلوس.. اعترافات موكا حجازي بعد القبض عليها (فيديوجراف)

اختاره الله لي شريك حياتي .. هاجر أحمد تدخل العش الذهبي

فيديوجراف.. 5 أكاذيب في كلمة وزير الري الإثيوبي أمام مجلس الأمن

المزيد

ساحة رأي

د. محمد عونى يكتب: غريب يدعم دفاعه وهجومه قبل أولمبياد طوكيو

رسمي عجلان يكتب: الشخصية الوطنية فريضة غائبة

بيري محمد تكتب: ماهيه الجودو وكيفية صناعة أبطالها

د.فتحي حسين يكتب: تحية تقدير لأطباء مصر في غزة

مني داوود تكتب: مغامرة هنية

أحمد سلام يكتب: ذكري ملحمة كمين البرث

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مبروك

العرّاف والسيف

كريمة أبو العينين

الراعى والأغنام

إبراهيم شعبان

أفغانستان.. النار تشتعل من جديد

إيمان الدربي

معركة البكيني والبوركيني

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (1)

مروة لطفي

حرب خفية ضد صغارنا!

بهجت العبيدي

جلسة ثلاثية!

إلهام أبو الفتح

هل سيأخذ مجلس الأمن موقفًا عادلًا من سد النهضة؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ