محمد منير ناعيا جيهان السادات: تشرفت بزيارتها منذ أسابيع

نعى الفنان محمد منير، السيدة جيهان السادات زوجة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، التي رحلت أمس الجمعة عن عمر يناهز 88 عاما.



وكتب محمد منير عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر ": "‏رحم الله السيدة الفاضلة الرقيقة جيهان السادات. التى تشرفت بزيارتها منذ أسابيع قليلة.



وتابع" خالص عزائى لجمال السادات و نهى و لبنى وجيهان محمد أنور السادات خالص عزائى للأسرة الكريمة

ورحم الله الفقيده جيهان السادات واسكنها فسيح جناته"



وتوفيت قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات السيدة جيهان السادات أمس الجمعة بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 88 عاما.



وتم تشييع جثمان السيدة جيهان السادات، ودفنها بالنصب التذكاري للجندي المجهول إلى جانب زوجها الرئيس الراحل محمد أنور السادات بعد مراسم جنازة عسكرية التي أقيمت لها.



وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي وقرينته السيدة انتصار السيسي ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزير الدفاع وعدد من رجال الدولة، في مراسم الجنازة العسكرية للسيدة جيهان السادات ودفنها بالنصب التذكارية للجندي المجهول.



ووقف الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمام قبر الرئيس الراحل أنور السادات وزوجته، وقرأ الفاتحة، وذلك عقب مشاركته في الجنازة العسكرية للراحلة جيهان السادات، وتقديم واجب العزاء لأهل الراحلة.

وتم دفن الرئيس الراحل في هذا المكان الذي تم اغتياله فيه يوم السادس من أكتوبر عام 1981، خلال العرض العسكري للاحتفال بنصر حرب أكتوبر.



الرئاسة تنعى جيهان السادات

ونعت رئاسة الجمهورية ببالغ الحزن والأسى السيدة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام، والتي قدمت نموذجاً للمرأة المصرية في مساندة زوجها في ظل أصعب الظروف وأدقها، حتى قاد البلاد لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر المجيدة الذي مثل علامةً فارقةً في تاريخ مصر الحديث، وأعاد لها العزة والكرامة.

وأصدر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً بمنح السيدة جيهان السادات وسام الكمال، مع إطلاق اسمها على محور الفردوس.