شاهد.. امرأة من أصحاب الهمم تصلح جرارات وتدير ورشة كاملة |فيديو

قالت أمل الزناتي، إمرأة من أصحاب الهمم، إنه لا يوجد فرق بين الرجل والمرأة، معقبة: "عشان كده حبيت أثبت نفسي وأعمل حاجة مميزة صعبة حتى على الرجال وهي تصليح الجرارات وإدارة ورشة كاملة".

وأضافت أمل الزناتي خلال لقائها مع برنامج "ست الستات" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه تعلمت مهنة تصليح الجرارات في البداية عن طريق والدها، مشيرة إلى أن والدها كان يمتلك محل لقطع الغيار، وبدأت تعمل مع والدها وتثبت نفسها بنفسها.

وتابعت إمرأة من أصحاب الهمم أن والدها كان يشجعها وداعم لها كبير، معقبة: "كان بيديني دايماً حافز إن أنا هبقى حاجة كبيرة في المستقبل".

وأردفت: "من أول ما دخلت المجال، قعدت أعلم نفسي بنفسي، لحد ما بقيت معروفة على مستوى المحافظة، والمحافظات المجاورة لها، والناس بقيت تيجي على سٌمعتي وإني شغلي كويس وفاهمة في كل حاجة تخص هذا العمل".

وأوضحت أمل الزناتي أنها كانت تعمل وتصلح الجرارات بنفسها، معقبة: "عشان لما يجيلي زبون يبقى عارف إن أنا فاهمة، وأقدر أساعده بنفسي من غير مساعدة أي حد".

ونوهت إمرأة من أصحاب الهمم على أن أخيها يعمل أيضاً في نفس مجال قطع الغيار، واستيراد الجرارات.