محافظ قنا يكلف المسئولين بسرعة التفاعل والرد على شكاوى المواطنين

كلف اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، مسئولى الشكاوى بالقطاعات الحكومية المختلفة بسرعة التفاعل والرد على شكاوى المواطنين الواردة من خلال منظومة الشكاوى الموحدة.



جاء ذلك خلال مشاركة محافظ قنا، في ورشة العمل التي نظمها الديوان العام لتدريب العاملين بإدارات خدمة المواطنين التابعة للوحدات المحلية ومديريات الخدمات على التعامل مع شكاوى المواطنين من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء.

جاء ذلك بحضور حازم عمر نائب محافظ قنا والمهندس تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة وحازم بجاتو مدير إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة ومديرى إدارات خدمة المواطنين بالقطاعات الحكومية المختلفة.



وأشار محافظ قنا، إلى تقديم كل الدعم الممكن لربط جميع المؤسسات الحكومية لتفعيل وتطوير المنظومة بالمحافظة في أسرع وقت ممكن لتكون واجهة عصرية تتواكب مع منظومة التحول الرقمي، مضيفاً بأن ذلك يأتى في إطار حرص الحكومة على تفعيل منظومة الشكاوى بوصفها أحد أهم قنوات التواصل المباشر مع المواطنين.



وقال محافظ قنا، أن المحافظة نجحت خلال الفترة الماضية فى الاستجابة لـ 97% من الشكاوى الواردة عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة وذلك نتيجة العمل الجماعي الجاد وكفاءة العاملين بإدارات خدمة المواطنين والقائمين على منظومة الشكاوى الإلكترونية بالمحافظة.



فيما أكد نائب محافظ قنا، أن القيادة السياسية تتابع عن كثب نسب إنجاز شكاوى المواطنين حيث يستطيع المواطن من خلال هذه المنظومة أن يتابع حالة الشكوى ومراحل تقدمها وردود الجهات المختصة بشأنها مما يساهم فى تعزيز جسور الثقة بين المواطن والحكومة .



فيما عرض حازم بجاتو مدير إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، شرح تفصيلى حول آلية تطبيق منظومة الشكاوى الموحدة على مستوى الجمهورية والربط بين المديريات الخدمية والوحدات المحلية بالمحافظة ورئاسة مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية، مؤكداً أن الورشة تهدف إلى تدريب العاملين على كيفية التعامل مع المنظومة واستقبال الشكاوى وتداولها فيما بين الجهات المختصة والرد عليها إلكترونيا بالتنسيق مع كافة القطاعات.



يذكر أنه يتم استقبال شكاوى المواطنين بمحافظة قنا من خلال الخط الساخن ١٦٥٢٨ ومن خلال رابط منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة www.shakwa.eg وكذلك عبر تطبيق "فى خدمتك".

التدريب على التعامل مع منظومة الشكاوى الموحدة

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