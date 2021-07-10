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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يختتم تدريباته ويدخل معسكر مغلق استعدادا للمقاصة في الدوري

الأهلي
الأهلي

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي تدريباته حاليا استعدادا لمواجهة مصر المقاصه المقرر لها السابعة من مساء غد بالدوري.

و يعلن بيتسو موسيمانى المدير الفنى قائمة الفريق التى ستغادر إلى العين السخنة للدخول فى معسكر مغلق لمدة 24 ساعة، وتشهد القائمة عودة عمرو السولية الذى تم منحه جزءا من الراحة فى مباراة المقاولون وسيكون أساسيا مع إراحة أليو ديانج أو حمدى فتحي أمام المقاصة، كما سيعود للتشكيل الأساسى بدر بانون بعد غيابه عن مواجهة سموحة وحل بديلاً أمام المقاولون فيما يدرس موسيمانى منح أيمن أشرف راحة فى تلك المواجهة لتجهيزه لنهائى دورى أبطال إفريقيا.

 التشكيل الأساسى

وربما يشهد التشكيل الأساسى أمام المقاصة بعض التغييرات الأخرى مثل الدفع بمحمد هانى فى مركز الظهير الأيمن وإراحة أكرم توفيق الذى بذل مجهودا بدنيا كبيرا فى الفترة الماضية، بجانب الدفع ببانون وإراحة أيمن أشرف وهناك اتجاه أيضا لمنح والتر بواليا فرصة المشاركة أساسيا بسبب الإرهاق الذى يتعرض له محمد شريف.

الأهلى بيتسو موسيماني دوري ابطال افريقيا والتر بواليا موسيمانى

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