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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سارة عبد الرحمن: ليه لا 2 تناول قضية التبني بشكل قريب من الناس.. فيديو

سارة عبد الرحمن
سارة عبد الرحمن

قالت سارة عبد الرحمن، لـ "صدى البلد"، إن مسلسل ليه لا الجزء الثاني تناول فكرة تبني الأطفال بشكل جديد تماما عما قدم من قبل، والكاتبة مريم نعوم تناولت القصة بشكل رائع جعلنا جميعا منبهرين بالإضافة إلى ذلك فهو قريب من الناس.


وكشفت سارة عبد الرحمن، مؤخرا عن طريقة تعاملها مع الأطفال في مسلسل ليه لا الجزء الثاني.

وقالت لـ صدى البلد:"كلنا كنا بنعيط في الكواليس لما بنشوف مشاهد يونس على الرغم أنني لم ألتق به إلا قليلا، والأطفال لم يكونوا متعبين في التصوير والطفلة التى صورت معي كانت تستجيب بشكل كبير، وكان أصعب مايواجههم هى فترات التصوير الطويلة".

ليه لا من إخراج مريم أبو عوف وفكرة وسيناريو وحوار دينا نجم وإشراف على الكتابة مريم نعوم، ويشارك في بطولته أيضاً مراد مكرم، دنيا ماهر، مها أبو عوف والطفلين سليم مصطفى ومنى أحمد زاهر.

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تفاصيل مسلسل ليه لا

الجزء الأول من مسلسل ليه لا كان قد تم طرحه العام الماضى، وقامت ببطولته أمينة خليل ومحمد الشرنوبى وهالة صدقى وهانى عادل.

أما الجزء الجديد يناقش قصة وموضوعاً جديداً، وتلعب بطولته الفنانة منة شلبى، ومن المقرّر عرضه على المنصة التى عرض عليها الجزء الأول فى إطار 15 حلقة أيضاً.
 

منة شلبي سارة عبد الرحمن مسلسل لية لا الجزء الثانى تبني الاطفال الفنانة منة شلبي الكتابة مريم نعوم

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